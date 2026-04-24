Μονακό-Μπαρτσελόνα: Πού θα δείτε τον αγώνα από όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs
Το bracket των playoffs της EuroLeague 2025/26 συμπληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής (24/4, 20:30, LIVE από το Gazzetta) στο Πριγκιπάτο, εκεί όπου η Μονακό αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα διεκδικώντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο των προημιτελικών, με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.
Οι Μονεγάσκοι ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό στο T-Center, ωστόσο θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα, που ξεπέρασε το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα στο Palau Blaugrana, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Σέρβους.
Η αναμέτρηση Μονακό–Μπαρτσελόνα, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Οι Πειραιώτες έχουν το πλεονέκτημα έδρας, με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας να κρίνεται στις τρεις νίκες.
Τα ζευγάρια των playoffs της EuroLeague
- Ολυμπιακός – #8 από Play-in (Μονακό ή Μπαρτσελόνα)
- Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
