«Συμφωνία Ολυμπιακού και ΜακΙντάιρ για τρία χρόνια»
Παίκτης του Ολυμπιακού φαίνεται να είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μίλερ ΜακΙντάιρ.
Σύμφωνα με το σέρβικο «meridian sports» ο παίκτης έδωσε τα χέρια με τους «ερυθρόλευκους» και θα φοράει τη φανέλα των Πειραιωτών για τα επόμενα τρία χρόνια.
Μάλιστα οι απολαβές που πρόκειται να εισπράξει ο Αμερικανός, ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια. Οι δύο πλευρές ήταν σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και φαίνεται να συμφώνησαν, έτσι ώστε την επόμενη τριετία να αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό.
Ο ΜακΙντάιρ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ με τον Ερυθρό Αστέρα.
