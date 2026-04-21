Με τον Τι Τζει Σορτς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση (21π.) και το «T-Center» να παίρνει «φωτιά» από 18.000 φιλάθλους, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Ήταν μια μικρή παρένθεση που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό. Αν και οι πράσινοι έπρεπε να μπουν στην... άγνωστη (για εκείνους) διαδικασία του Play In, δεν άφησαν την λειψή Μονακό να τους φράξει τον δρόμο προς τα Playoffs.

Με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί το καλύτερο, ίσως, παιχνίδι του με το τριφύλλι (21π., 8/11διπ., 1/2τρ., 2/2β., 3ριμπ., 2ασ.) και το Telekom Center Athens να παίρνει... φωτιά από 18.000 οπαδούς της ομάδας, ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο αφεντικό του αγώνα και πήρε το εισιτήριο για τα Playoffs της Euroleague, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.

Παναθηναϊκός - Μονακό: Ο αγώνας

Η Μονακό προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του αγώνα, έβγαλε καλές άμυνες, υποχρέωσε τους «πράσινους» σε τρεις κακές επιθέσεις με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 0-6 και να αναγκάσει τον Άταμαν να καλέσει τάιμ άουτ πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου δίλεπτου στο παιχνίδι.

Η είσοδος του Τι Τζέι Σορτς έμελλε να αλλάξει την εικόνα και τη ροή του αγώνα, προσδίδοντας στην ομάδα του ταχύτητα, φρεσκάδα και γρήγορες εκτελέσεις. Αμέσως ο Παναθηναϊκός έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του και δια χειρός του βραχύσωμου Αμερικάνου γκαρντ προηγήθηκε με +9 στο δεκάλεπτο (23-14).

Η επίδραση του Σορτς αποτυπώθηκε και στην στατιστική καθώς είχε 11 πόντους σε αυτό το διάστημα με 3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά οι «πράσινοι» είχαν μετρήσει 6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ. Η Μονακό από την άλλη τα είχε σπάσει έξω από τα 6.75 μέτρα με 0/6 τρίποντα ενώ είχε επίσης 4/8 δίποντα και 6/7 βολές.

Σε όσα τρίποντα δεν ευστόχησε στο 1ο δεκάλεπτο, το έκανε στο… δεύτερο και μάλιστα «σκοτωμένα» του Μάικ Τζέιμς ύστερα από πολύ καλές άμυνες των Φαρίντ και Χουάντσο. Η Μονακό πλησίασε στο τρίποντο (25-22 στο 13’) ωστόσο δεν υπήρξε και συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός έφερε εκ νέου το ματς στα μέτρα του και αυτό χάρη στην άμυνα του, η οποία του έδωσε ευκαιρίες και για εύκολα καλάθια στο transition παιχνίδι. Οι Λεσόρ (8π.) και Ρογκαβόπουλος (7π.) είχαν μπει στην επιθετική εξίσωση της ομάδας τους με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει και στο +16 (47-31) πριν από το τέλος του ημιχρόνου (49-34).

Στο πρώτο μισό του αγώνα οι «πράσινοι» είχαν 13/21 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 8/10 βολές, 14-7 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 5 λάθη με 5 κλεψίματα, ενώ η Μονακό τα περίμενε όλα από τον Μάικ Τζέιμς. Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ είχε τους 15 πόντους (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 3ασ., 3ριμπ., 4λ.) από τους συνολικά 34 της ομάδας του (7/16διπ., 3/12τρ., 11/13β., 9-5ριμπ., 4ασ., 8λ.)

Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +17 (60-43) στα μέσα της 3ης περιόδου, με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί στο Glass Floor και να παίρνει πράγματα απ’ όλους τους παίκτες καθώς ο Κένεθ Φαρίντ είχε ξεχωρίσει στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Όμως η Μονακό έβγαλε αντίδραση καθώς ανέβασε την ένταση στην άμυνα, έριξε… μπασκετικό ξύλο, κάτι που τη βοήθησε να τρέξει επιμέρους σκορ 2-11 μειώνοντας σε 62-54, ενώ πλησίασε και στους 7 πόντους (64-57) λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (66-57).

Ο Μάικ Τζέιμς (18π., 5ριμπ., 5ασ.) ήταν εκείνος που οδηγούσε τους Μονεγάσκους, έχοντας και την βοήθεια του Ντιαλό (10π.) ενώ είχε ανεβάσει την απόδοση του και ο Μπλόσομγκεϊμ. Συνολικά η Μονακό είχε έως το 30’ 13/23 δίποντα, 6/18 τρίποντα, 13/15 βολές, 16-5 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 10 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός 20/34 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 8/10 βολές, 18-13 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 6 λάθη.

Στην τελευταία περίοδο, αφενός η Μονακό είχε μείνει από δυνάμεις, αφετέρου ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να κάνει το «κάτι παραπάνω» μέχρι να φτάσει στην τελική επικράτηση η οποία και τον έστειλε στα φετινά Playoffs της Euroleague.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… αφενός στηρίχθηκε στην άμυνά του η οποία και του έδωσε την ώθηση για να ελέγξει το ματς και να βρίσκεται σταθερά μπροστά στο σκορ με διψήφιες διαφορές και αφετέρου λόγω του ότι η Μονακό δεν είχε λύσεις, δεν είχε δυνάμεις και μόνο με τον Μάικ Τζέιμς δεν μπορούσε να κοντράρει τον γεμάτο και αποφασιστικό, Παναθηναϊκό.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Τι Τζέι Σορτς (21π., 3ριμπ., 2ασ.) ο οποίος έκανε με το «καλημέρα» του αγώνα αισθητή την παρουσία του με αποτέλεσμα να πάρει και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κένεθ Φαρίντ ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα πράσινα έχοντας 13 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 20:30 λεπτά συμμετοχής.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μάικ Τζέιμς ήταν συγκλονιστικός και έκανε τα πάντα για την ομάδα του έχοντας 25 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Έλι Οκόμπο ο οποίος δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: E. Ataman) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 0 T. SHORTS * 22:24 21 8/11 1/2 2/2 69.2% 0 3 3 2 0 1 0 2 3 0 24 26 M. LESSORT * 12:20 8 4/5 0/0 0/0 80.0% 2 5 7 0 1 0 0 4 0 5 13 25 K. NUNN * 28:54 7 1/2 1/5 2/2 28.6% 0 0 0 1 1 1 0 3 1 16 5 11 N. HAYES-DAVIS * 30:09 4 2/4 0/3 0/0 28.6% 2 0 2 0 2 2 0 1 0 14 2 22 J. GRANT * 09:55 6 1/2 1/2 1/2 50.0% 1 0 1 4 0 1 0 0 1 1 6 BENCH 35 K. FARIED 20:30 13 6/8 0/0 1/2 75.0% 0 3 3 0 0 0 0 2 0 3 10 17 N. ROGKAVOPOULOS 16:13 11 3/3 1/2 2/2 80.0% 0 2 2 1 1 0 1 1 3 0 14 6 C. OSMAN 22:37 9 1/5 2/5 1/2 30.0% 2 4 6 0 1 3 0 2 3 1 6 10 K. SLOUKAS 20:34 8 2/3 1/5 1/2 37.5% 0 0 0 5 1 0 0 3 3 2 7 41 J. HERNANGOMEZ 16:24 0 0/1 0/3 0/0 0.0% 3 1 4 1 0 0 1 1 1 0 0 TEAM TOTALS 87 28/44 7/27 10/14 49.3% 14 23 37 16 9 9 2 18 16 - 100