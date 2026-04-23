Μονακό: Προπονήθηκαν ο Νέντοβιτς και ο Τάρπεϊ ενόψει Μπαρτσελόνα
Η Μονακό θα υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα (24/04, 20:30) για τα play-in της EuroLeague, με τον Νεμάνια Νέντοβιτς και τον Τέρι Τάρπεϊ να επιστρέφουν στις προπονήσεις.
Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είδε τους δύο παίκτες του να προπονούνται ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τους Ισπανούς που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο των play-offs της EuroLeague. Ωστόσο η συμμετοχή τους είναι ακόμα αμφίβολη για το αυριανό (24/04) ματς και τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή τους.
Όπως και να' χει η Μονακό θα έχει στη διάθεσή της, τους οκτώ διαθέσιμους, Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Μπεγκάριν, Στράζελ και Τζέιμς.
Θυμίζουμε εκτός παραμένει και ο Νίκολα Μίροτιτς.
Nemanja Nedovic: Spotted at training— RotoWire EuroLeague (@RotoWireEuro) April 23, 2026
