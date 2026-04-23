Οκόμπο ενόψει Μπαρτσελόνα: «Αγώνες με τόσο μεγάλο διακύβευμα στη EuroLeague είναι αυτό που αγαπάμε ως παίκτες»

Ο Έλι Οκόμπο πραγματοποίησε δηλώσεις, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρηση μεταξύ της Μονακό με την Μπαρτσελόνα για τα play-in της EuroLeague.

Αναφέρθηκε στο ματς που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για τα play-offs, ενώ τόνισε πως αγώνες με τόσο μεγάλο διακύβευμα είναι αυτά που αγαπάνε οι παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλι Οκόμπο:

«Είναι ένα παιχνίδι για να συνεχίσουμε τη σεζόν μας στην Euroleague και να φτάσουμε στα playoffs. Κάναμε τη δουλειά στο τέλος της κανονικής περιόδου για να πάρουμε την 8η θέση και να έχουμε αυτό το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας αν χρειαστεί. Τα τελευταία 5-6 παιχνίδια είναι σαν τελικοί, ακόμη περισσότερο στην έδρα μας. Νιώθουμε το πάθος του κόσμου πίσω μας, μαζί με τους παίκτες στο γήπεδο. Αγώνες με τόσο μεγάλο διακύβευμα στη Euroleague είναι αυτό που αγαπάμε ως παίκτες. Αλλά δεν πρέπει να βάλουμε επιπλέον πίεση στους εαυτούς μας».