Μετά τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό με «σκούπα» η Μονακό γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Παρί με 95-123 έχοντας μόλις... πέντε επαγγελματίες διαθέσιμους.

Εικόνα... διάλυσης και λύπησης παρουσιάζει η Μονακό μετά και τον εύκολο αποκλεισμό της από το Final Fοur από τον Ολυμπιακό με 3-0 νίκες.

Ουσιαστικά ντέρμπι δεν... είδαμε ποτέ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί, καθώς οι Μονεγάσκοι παρουσίασαν σημάδια ολικής κατάρρευσης και αποσύνθεσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αγωνίστηκε χωρίς τους Τζέιμς (τιμωρημένος), Οκόμπο, Τάις, Ντιάλο, Μίροτιτς Μπεγκάριν, ενώ αποβλήθηκε στο 6' ο Νεμάνια Νέντοβιτς!

Από ένα σημείο και μετά η Μονακό δεν μπορούσε να ακολουθήσει το παιχνίδι, με τον Στράζελ να ήταν... μια ομάδα μόνος του έχοντας 34 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Οι Μουνγκαλά (15π.), Μιτσί (13π.) και Χέις (13π.) προσπάθησαν να συμπληρώσουν τον συμπαίκτη τους αλλά η γενική εικόνα της Μονακό, ήταν εικόνα διάλυσης.

Φυσικά η Παρί εκμεταλλεύτηκε και με το παραπάνω τα προβλήματα της Μονακό, από την οποία ήταν «διψήφιοι» οι Ερέρα (19π.), Ουατάρα (19π.), Ρόμπινσον (18π.), Ρόντεν (14π.), Στίβενς (12π.), Φαγιέ (10π.) και Ιφί (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 25-40, 54-67, 77-94, 95-123.