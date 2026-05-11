Ένα αδιανόητο highlight προσέφερε ο Ναντίρ Ιφί στο ματς της Μονακό με την Παρί ευστοχώντας σε ένα εξωπραγματικό τρίποντο πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Η Μονακό γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Παρί με 95-123 στο πλαίσιο του γαλλικού πρωταθλήματος χωρίς να δείξει σημάδια αντίδρασης σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Ωστόσο, αν κάτι ξεχώρισε στην αναμέτρηση πέρα από την αποκαρδιωτική εικόνα των Μονεγάσκων ήταν σίγουρα η τριποντάρα του Ναντίρ Ιφί. Ο Γάλλος γκαρντ στην προσπάθειά του να εκμαιεύσει φάουλ 05:12 πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, «πέταξε» την μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου και ευστόχησε σε ένα αδιανόητο τρίποντο.

