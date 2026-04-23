Μπάλντγουιν: «Μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα βραβεία, αγνοώντας τη Φενέρ»
Μετά τον Έντι Ταβάρες, ο Γουέιντ Μπάλντουιν αντέδρασε και αυτός με τη σειρά του, για την ανάδειξη του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς.
Ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε τοποθετήθηκε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως ο Νίκολα Μέλι δεν πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά.
«Άρα ο καλύτερος αμυντικός, στην καλύτερη αμυντικά ομάδα της EuroLeague, δεν είναι ο καλύτερος της χρονιάς. Μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα βραβεία, αγνοώντας τη Φενέρ».
Σημειώνεται πως ο Νίκολα Μέλι πήρε τη δεύτερη θέση στη σχετική κατηγορία.
So the best defender on the best defensive team isn’t the DPOY ? Stay tuned for more fener snub awards! https://t.co/0NYAzYzbOo— IV (@The_Fourth_Wade) April 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.