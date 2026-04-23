Μπάλντγουιν: «Μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα βραβεία, αγνοώντας τη Φενέρ»

Γουέιντ Μπάντγουιν
Ο Γουέιντ Μπάλντουιν αντέδρασε στην ανάδειξη του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς, λέγοντας πως η EuroLeague, αγνοεί τη Φενέρμπαχτσε.

Μετά τον Έντι Ταβάρες, ο Γουέιντ Μπάλντουιν αντέδρασε και αυτός με τη σειρά του, για την ανάδειξη του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε τοποθετήθηκε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως ο Νίκολα Μέλι δεν πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά.

«Άρα ο καλύτερος αμυντικός, στην καλύτερη αμυντικά ομάδα της EuroLeague, δεν είναι ο καλύτερος της χρονιάς. Μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα βραβεία, αγνοώντας τη Φενέρ».

Σημειώνεται πως ο Νίκολα Μέλι πήρε τη δεύτερη θέση στη σχετική κατηγορία.

 

@Photo credits: INTIME
     

