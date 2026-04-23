Ο Έντι Ταβάρες δεν συμφωνεί με την ανάδειξη του Άλφα Ντιαλό ως αμυντικού της σεζόν στη Euroleague και το έδειξε στο twitter.

Ο Άλφα Ντιαλό αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στη Euroleague για τα όσα έκανε στη Μονακό.

Όμως φαίνεται πως δεν συμφωνούν όλοι με το βραβείο που πήρε και δεν δίστασαν να το δείξουν. Ο Έντι Ταβάρες που στο παρελθόν έχει πάρει το συγκεκριμένο βραβείο τρεις φορές, θεωρεί πως αδικήθηκε φέτος.

Έβαλε δύο tweet στα οποία δείχνει την αντίθεση του με το που κατέληξε το βραβείο. Αρχικά δημοσίευσε ένα video ενδεικτικό του πως νιώθει με την κατάσταση και έγραψε «Οπτική αναπαράσταση κάποιου που προσποιείται ότι βοηθάει ενώ προκαλεί πόνο», ενώ στη συνέχεια έγραψε: «δεν αξίζει τον κόπο».