Σήμερα (23/04) θα γίνει γνωστή η απόφαση για το αν θα γίνει με κόσμο η σειρά των play-offs, μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ είναι ένα από τα ζευγάρια που θα «μονομαχήσουν» για τα play-offs της EuroLeague, ωστόσο η παρουσία των Ισπανών φιλάθλων στο γήπεδο δεν είναι ακόμα 100% σίγουρη.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα η πιθανότητα να γίνουν χωρίς κόσμο τα παιχνίδια υπήρχε και σήμερα (23/04) θα είναι γνωστή η απόφαση. Μάλιστα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη ανέφερε πως αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν με φιλάθλους τα παιχνίδια στην Ισπανία, λόγω της μείωσης του επιπέδου κινδύνου.

Στη σημερινή (23/04) συνάντηση θα εξεταστούν τα νεότερα αστυνομικά δεδομένα και θα ληφθεί η τελική απόφαση.

Θυμίζουμε πως η αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Χάποελ στην κανονική περίοδο, είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.