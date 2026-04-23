Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ: Σήμερα η απόφαση, αυξημένες οι πιθανότητες να γίνει με κόσμο
Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ είναι ένα από τα ζευγάρια που θα «μονομαχήσουν» για τα play-offs της EuroLeague, ωστόσο η παρουσία των Ισπανών φιλάθλων στο γήπεδο δεν είναι ακόμα 100% σίγουρη.
Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα η πιθανότητα να γίνουν χωρίς κόσμο τα παιχνίδια υπήρχε και σήμερα (23/04) θα είναι γνωστή η απόφαση. Μάλιστα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη ανέφερε πως αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν με φιλάθλους τα παιχνίδια στην Ισπανία, λόγω της μείωσης του επιπέδου κινδύνου.
Στη σημερινή (23/04) συνάντηση θα εξεταστούν τα νεότερα αστυνομικά δεδομένα και θα ληφθεί η τελική απόφαση.
Θυμίζουμε πως η αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Χάποελ στην κανονική περίοδο, είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
