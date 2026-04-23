«Τρέλα» στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τα εισιτήρια των εκτός έδρας ματς με τη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να έχουν πλεονέκτημα έδρας.

Τα δύο πρώτα ματς της σειράς στην Ισπανία θα διεξαχθούν στις 28 και 30 Απρίλη αντίστοιχα.

Παροξυσμός επικρατεί στον κοσμο του Παναθηναϊκού για τα εισιτήρια των αγώνων στην έδρα της ομάδας του Μαρτίνεθ. Εκτός από τα εισιτήρια που έχει πάρει η ΚΑΕ για τους φιλάθλους της, αρκετοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν πάρει εισιτήρια από τη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουν μεμονωμένα οι φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας.

Η πράσινη ΚΑΕ έχει βάλει charter για το ταξίδι για τη Βαλένθια για να διευκολύνει τον κόσμο της, ο οποίος δεν.... κρατιέται για τις κρίσιμες εκτός έδρας μάχες και το δείχνει με τη ζήτηση που υπάρχει για τα εισιτήρια.