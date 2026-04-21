Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ θα αναμετρηθούν στα play-offs της EuroLeague με τους Ισπανούς να έχουν πλεονέκτημα έδρας, ωστόσο ερωτηματικό παραμένει αν θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους.

Στην Ισπανία έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση το θέμα αν θα έχει κόσμο η Ρεάλ Μαδρίτης για τις αναμετρήσεις με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα ματς των play-offs της EuroLeague.

Μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, Ρεάλ και Χάποελ ήταν το ζευγάρι που προέκυψε, προκειμένου να «μονομαχήσουν» και να βρεθούν στο Final-Four της Αθήνας.

Σύμφωνα με τη «Marca» ο κίνδυνος να διεξαχθούν τα παιχνίδια χωρίς κόσμο υπάρχει, ωστόσο την τελική απόφαση θα την έχει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Μαδρίτης περιμένει και την απόφαση των αρχών σχετικά με το αν κρίνει ασφαλές να διεξαχθούν με κόσμο οι αναμετρήσεις με τους Ισραηλινούς.

Το τελευταίο «λόγο» θα τον έχει η Ρεάλ και ότι συμβεί εντός του γηπέδου, την ευθύνη θα έχει ο ισπανικός σύλλογος.

Σημειώνεται επίσης, πως η «βασίλισσα» μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα της Βαλένθια, για τα μέτρα ασφαλείας που πήρε για το μας με τη Μακάμπι.

Η Βαλένθια είχε αποφασίσει να διεξαχθεί με κόσμο η αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Τελ Αβίβ στη «Roig Arena», όμως είχε αυξήσει τα άτομα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίσει πως δεν θα συμβεί τίποτα.

Το ίδιο μπορεί να κάνει και η Ρεάλ για να έχει «δίπλα» της τον κόσμο της για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Χάποελ.

Οι δύο πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 28 και 30 Απριλίου αντίστοιχα στη Μαδρίτη.