Τζέιμς για Σλούκα: «Δεν ήταν πιο γρήγορος από εμένα ούτε μια μέρα στην ζωή του»
O Τι Τζει Σορτς έκανε εξαιρετική εμφάνιση (21π.), η έδρα έπαιξε ξανά τον ρόλο της και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.
Λίγες ώρες μετά ο Μάικ Τζέιμς που είναι αρκετά ενεργός στα social media και ειδικά στο twitter, έπιασε κουβέντα με έναν χρήστη της πλατφόρμας. Ο συγκεκριμένος χρήστης έβαλε μια φωτογραφία του Τζέιμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έγραψε «FREE MIKE».
«Προφανώς ο Ναν είναι καλύτερος παίχτης. Ο Μαικ Τζειμς είναι το καλύτερο πλευ μέικερ στην Ευρώπη. Τον φέρνεις στο 1-2 μαζί με τον Ναν και χτίζεις την ομάδα γύρω τους με ένα ακόμα αμυντικό στο 2-3 και ένα πεντάρι rim protector», έγραψε στο ξεκίνημα για να προσθέσει «Ναι έχει πιο γρήγορα πόδια ο Σλούκας από τον Μαικ Τζειμς. Ας έχουν ίδια ηλικία ο ένας παίζει λες και είναι 30. 2 χρονάκια στην ελίτ τα έχει ο Σλούκας δεν τα έχει», απαντώντας σε άλλον χρήστη του twitter.
Kαι κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Τζέιμς για να γράψει: «Περίμενε τι; Αγαπώ τον Κώστα αλλά δεν ήταν ούτε μια μέρα στη ζωή του πιο γρήγορος από μένα, χαχα» για να έρθει και η απάντηση από τον άνθρωπο που ξεκίνησε την κουβέντα.
«Είμαι ειρωνικός απέναντί τους. Φυσικά και είσαι πιο γρήγορος και καλύτερος από τον Κώστα. Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου. Έλα πίσω», είπε στο τέλος.
