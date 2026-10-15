Η αντίδραση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο «ζντο» νίκης της επιβλητικής νίκης του Ολυμπιακού στην έδρα της Βαλένθια με 102-97, στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός έκανε μια «κολοσσιαία» ανατροπή στην έδρα της Βαλένθια, καθώς από το -28 πήρε το ματς στην παράταση (102-97), πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες της EuroLeague.

Μετά τη θριαμβευτική νίκη, οι παίκτες του κόουτς Μπαρτζώκα έκαναν το καθιερωμένο «ζντο» προκειμένου να γιορτάσουν την επιτυχία τους. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο βίντεο των πανηγυρισμών έδειξε να είναι... ουδέτερος συγκριτικά με τους συμπαίκτες του, αφού ήταν χαμογελαστός αλλά όχι το ίδιο... ευδιάθετος με τους υπόλοιπους αθλητές των Πειραιωτών. Όλα αυτά, λίγες ώρες πριν ακολουθήσει το post του στα social media, που έχει διαμορφώσει ένα τεταμένο κλίμα στη σχέση του με τους ερυθρόλευκους.

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