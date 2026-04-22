Λίγο πριν από τα Playoffs και τη σειρά μεταξύ Βαλένθια-Παναθηναϊκός, το Gazzetta ξεναγήθηκε στη νεόκτιστη «Roig Arena» όπου θα διεξαχθούν τα δύο πρώτα ματς της σειράς και παρουσιάζει με κάθε λεπτομέρεια το πολυτελέστατο γήπεδο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Επιβλητική και φουτουριστική. Αυτές είναι οι λέξεις οι οποίες μπορούν να περιγράψουν την νεόκτιστη «Roig Arena» η οποία αποτελεί και το νέο στολίδι της Βαλένθια. Όχι μόνο της ομάδας μπάσκετ αλλά και ολόκληρης της πόλης. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να «σπάσει» το αβαντάζ της έδρας των «Ταρόνιας» και να φέρει τη σειρά με... πλεονέκτημα στο «Telekom Center Athens»

Το Gazzetta βρέθηκε στη Βαλένθια, ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του γηπέδου και συνομίλησε με τον διευθυντή επικοινωνίας της ομάδας, Αλμπέρτο Τσιλέτ, ο οποίος και απάντησε σε πολλά ερωτήματα όσον αφορά το νεόκτιστο γήπεδο. Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια αρένα τελευταίας τεχνολογίας, με πολλές παροχές, πολυτελέστατους χώρους που προσελκύει καθημερινά πολλούς φιλάθλους.

Τα πάντα ξεκίνησαν από τον δισεκατομμυριούχο Ισπανό και ιδιοκτήτη της διάσημης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου «Mercadona», Χουάν Ροτς, το όνομα του οποίου έχει δοθεί και στο γήπεδο. Ήταν εκείνος που υλοποίησε το μεγάλο αυτό project, έχοντας εμπνευστεί από την «Uber Arena» στο Βερολίνο.

Ήθελε να φτιάξει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων για τη Βαλένθια, σκοπεύοντας μάλιστα, να αγοράσει και το οικόπεδο στο οποίο θα χτιζόταν. Όμως ο Δήμος της Βαλένθια αρνήθηκε να το πουλήσει και κάπως έτσι προχώρησε στη λύση της δημοτικής παραχώρησης η οποία μετά από διαπραγματεύσεις ορίστηκε να έχει διάρκεια 50 ετών.

Η κατασκευή του γηπέδου ξεκίνησε το 2020, ολοκληρώθηκε το 2025 και εγκαινιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Διαθέτει πάρκινγκ για 1.300 αυτοκίνητα, ενώ εκτός από το γήπεδο υπάρχει και μεγάλο πάρκο που ανήκει στην αρένα. Εντός του γηπέδου υπάρχουν πολυτελέστατες σουίτες περιμετρικά του γηπέδου, υπερσύγχρονο γυμναστήριο και οτιδήποτε μπορεί να κάνει τη ζωή των αθλητών πιο εύκολη. Ακόμα και των φιλάθλων-επισκεπτών καθώς τα εστιατόρια και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν καθημερινά.

Η «Roig Arena» διαθέτει εντός του γηπέδου και δη σε ειδική αίθουσα δίπλα από την κεντρική αρένα και συναυλιακό χώρο χωρητικότητας 2.000 ατόμων! Και το πιο τρελό; Όπως εξήγησαν οι άνθρωποι της ομάδας μπορεί ταυτόχρονα να διεξάγεται ένας αγώνας μπάσκετ και μία συναυλία!

Στο βίντεο του Gazzetta μέσα από τους χώρους της «Roig Arena» μπορείτε να δείτε τα πάντα με λεπτομέρειες.

Ποιο ήταν το αρχικό όραμα πίσω από τη δημιουργία της νέας αρένας;

«Σταθήκαμε πολύ τυχεροί που είχαμε την υποστήριξη του χορηγού μας, Χουάν Ροτς, ο οποίος χρηματοδότησε το έργο. Αρχικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός νέου γηπέδου μπάσκετ για τη Βαλένθια, καθώς το παλιό, η Fonteta, είχε χωρητικότητα μόλις 8.000 θέσεων και ήταν σχεδόν πάντα γεμάτο, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ο ίδιος είχε το όραμα να μεγαλώσει η βάση των φιλάθλων. Στη συνέχεια, το project διευρύνθηκε και εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο· γι’ αυτό και μιλάμε πλέον για «Arena» και όχι απλώς για ένα «Pavilion». Πρόκειται για έναν πολυχώρο που φιλοξενεί αγώνες, συναυλίες και κάθε είδους εκδηλώσεις, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ανάπτυξη της ίδιας της πόλης.»

Πόσος χρόνος χρειάστηκε για την ολοκλήρωση του έργου;

«Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε το 2020, όμως υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, κυρίως γραφειοκρατικές. Το έργο ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή χρειάστηκαν πάνω από πέντε χρόνια μέχρι να είναι έτοιμο για τη σεζόν που ξεκίνησε τον Οκτώβριο.»

Το συνολικό κόστος ανέρχεται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ. Πώς κατανέμεται αυτό το ποσό;

«Τα 400 εκατ. δεν αφορούν μόνο την αρένα, αλλά ένα ευρύτερο «έργο πόλης». Περιλαμβάνει την ίδια την αρένα, ένα οκταώροφο πάρκινγκ, ένα πάρκο και τη μετεγκατάσταση και ανακατασκευή ενός σχολείου. Είναι δύσκολο να γίνει ακριβής κατανομή ανάμεσα σε κατασκευή, τεχνολογία και άλλες υποδομές, αλλά αυτό είναι το συνολικό μέγεθος της επένδυσης.»

Ποια είναι η αναμενόμενη οικονομική επίδραση για τη Βαλένθια;

«Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ και για πολύ σημαντική επίδραση στην πόλη. Ήδη, περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα έχουν επισκεφθεί ή πρόκειται να επισκεφθούν την αρένα μέσω αγώνων και συναυλιών. Το οικονομικό αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα ισχυρό.»

Προσέλκυσε το έργο νέους χορηγούς;

«Βεβαίως. Υπάρχουν δύο ξεχωριστές οντότητες: η Roig Arena και η ομάδα μπάσκετ της Βαλένθια Και οι δύο έχουν προσελκύσει νέους χορηγούς. Η αρένα αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό προϊόν, όχι μόνο για το μπάσκετ αλλά και για συναυλίες και εκδηλώσεις.»

Πώς επηρέασε η νέα αρένα το ενδιαφέρον των φιλάθλων;

«Η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Στο παλιό γήπεδο είχαμε περίπου 7.500 κατόχους διαρκείας. Τώρα έχουμε 11.500 για τους άνδρες και 4.000 για τη γυναικεία ομάδα. Παράλληλα, έχουμε φτάσει τις 100.000 πωλήσεις εισιτηρίων εκτός διαρκείας. Η βάση των φιλάθλων έχει διευρυνθεί σημαντικά, τόσο λόγω της ομάδας όσο και λόγω της εμπειρίας που προσφέρει η αρένα.»

Τι κάνει τη Roig Arena ξεχωριστή σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά γήπεδα;

«Ένας βασικός στόχος ήταν να υπάρχει δραστηριότητα όλο τον χρόνο. Μπορούν να διεξάγονται ταυτόχρονα αγώνες, προπονήσεις και άλλες εκδηλώσεις. Επιπλέον, η εμπειρία του θεατή είναι μοναδική: προηγμένα ηχητικά συστήματα, εντυπωσιακές LED οθόνες, μεταξύ αυτών και μία μήκους 76 μέτρων, και συνολική ατμόσφαιρα που διαφοροποιείται από άλλες αρένες.»

Από πού αντλήσατε έμπνευση για την κατασκευή;

«Η διοίκηση ταξίδεψε εκτενώς στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, επισκεπτόμενη γήπεδα, κυρίως του NBA. Στόχος ήταν να ενσωματωθούν τα καλύτερα στοιχεία από κάθε αρένα και να βελτιωθούν.»

Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες για το μοντέλο σας;

«Ναι, ήδη πολλές ομάδες και δημοσιογράφοι που επισκέπτονται την αρένα για αγώνες ζητούν να τη δουν από κοντά και να μάθουν πώς λειτουργεί.»

Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των φιλάθλων;

«Ενθουσιασμός. Στην πρώτη «open day» πριν την έναρξη της σεζόν, οι φίλαθλοι εντυπωσιάστηκαν από την εμπειρία, τις εγκαταστάσεις και την ατμόσφαιρα.»

Τι άλλες εμπειρίες προσφέρει η αρένα πέρα από το μπάσκετ;

«Η γαστρονομία παίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές εστίασης, από πιο οικονομικές μέχρι πιο ποιοτικές, ενώ λειτουργούν όλη την εβδομάδα. Επιπλέον, υπάρχουν VIP χώροι φιλοξενίας, άνετα καθίσματα και υψηλού επιπέδου συνολική εμπειρία.»

Μπορεί κάποιος να επισκεφθεί την αρένα χωρίς να υπάρχει αγώνας;

«Φυσικά. Οι χώροι εστίασης λειτουργούν καθημερινά και μπορεί κανείς να επισκεφθεί την αρένα όπως θα πήγαινε σε ένα εμπορικό κέντρο.»

Τι σημαίνει το μότο «Every day is a game day» που έχω δει στους διαδρόμους του γηπέδου;

«Αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας: ίση έμφαση σε ανδρική και γυναικεία ομάδα, με παρόμοια εμπειρία αγώνα. Με τόσες διοργανώσεις, πρακτικά έχουμε αγώνες σχεδόν κάθε μέρα.»

Πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της ασφάλειας;

«Είναι κρίσιμο. Απαιτείται μεγάλη ομάδα προσωπικού σε έναν αγώνα, και ακόμη περισσότερα άτομα όταν υπάρχουν ταυτόχρονες εκδηλώσεις.»

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι;

«Να διατηρήσουμε την αυξημένη προσέλευση και τη δεύτερη χρονιά, να μεγαλώσουμε περαιτέρω τη βάση των φιλάθλων, ιδιαίτερα στο γυναικείο μπάσκετ, και να αξιοποιήσουμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως το νέο μουσείο και οι ξεναγήσεις που θα ανοίξουν σύντομα.»

Είναι η αρένα έτοιμη να φιλοξενήσει ένα Final Four της EuroLeague;

«Σε επίπεδο εγκαταστάσεων, ναι. Ωστόσο, δεν αποτελεί άμεσο στόχο, καθώς πρόκειται για μια πολύ απαιτητική διοργάνωση οικονομικά και οργανωτικά. Θα απαιτούσε και τη στήριξη της πόλης.»

Πόσο έχει συμβάλει η αρένα στις αγωνιστικές επιδόσεις της ομάδας;

«Βοηθά σημαντικά, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Η ομάδα λειτουργεί πολύ καλά συνολικά, προπονητής, παίκτες και διοίκηση. Ωστόσο, η αυξημένη προσέλευση φιλάθλων δημιουργεί καλύτερη ατμόσφαιρα και ενισχύει την απόδοση της ομάδας.»