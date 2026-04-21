Η Μπαρτσελόνα ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα του αγώνα στο Palau Blaugrana, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 80-72 για το Play-In της EuroLeague. Πλέον, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (24/4), διεκδικώντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης, που στέλνει τον νικητή πάνω στον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά τον Ερυθρό Αστέρα, οι Σέρβοι απέτυχαν για ακόμη μία φορά να προκριθούν στα προημιτελικά, ολοκληρώνοντας τη φετινή τους παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το δίδυμο των Κλάιμπερν–Πάντερ έκανε τη διαφορά για την Μπαρτσελόνα, η οποία προηγήθηκε ακόμη και με 22 πόντους στα μέσα της τρίτης περιόδου (60-38, 26') και έκανε σωστή διαχείριση μέχρι το φινάλε.

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα έφερε το ματς στα μέτρα της από το ξεκίνημα, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γουίλ Κλάιμπερν. Οι Καταλανοί έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 29-21, με τον Αμερικανό περιφερειακό να σημειώνει 18 πόντους με 6/7 τρίποντα σε αυτό το διάστημα! Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ είχε τον έλεγχο, μαζεύοντας πέντε επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας επτά ασίστ για μόλις ένα λάθος απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (11π., 3/3τρίπ., 2ασ.).

Στη συνέχεια, ο Τόμας Σατοράνσκι ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 31-21 στο 11'. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 40-33 με τον Εμπούκα Ιζούντου, όμως η Μπαρτσελόνα πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +14 (47-33), με τον Κλάιμπερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, με τον Κέβιν Πάντερ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 54-33 στο 24'.

Οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 63-51 με τον Οτζελέγε, με την Μπαρτσελόνα να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα και να φτάνει στη νίκη με 80-72, μένοντας ζωντανή στη μάχη για την πρόκριση στα playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 47-33, 63-51, 80-72.

O MVP: Ο Γουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 22 πόντους (2/5 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 0/2 βολές), επτά ριμπάουντ, τρεις ασίστ και δυο κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Εμπούκα Ιζούντου είχε επτά ριμπάουντ, ισάριθμες ασίστ, μια ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ σε 18:12, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 46.4% της Μπαρτσελόνα στο τρίποντο (13/28).

FC Barcelona Min PTS 2FG M/A % 3FG M/A % FT M/A % O D T AST STL TO BLK F BLK A PIR 0 K. Punter * 28:52 22 3/4 75% 4/7 57.1% 4/4 100% 0 1 1 2 1 2 0 0 19 2 J. Marcos 06:21 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 M. Cale 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 M. Norris 17:15 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 5 5 0 0 1 0 0 0 6 J. Vesely * 22:15 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 1 3 0 0 0 10 8 D. Brizuela 11:01 0 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 -4 13 T. Satoransky * 33:39 11 2/5 40% 2/4 50% 1/2 50% 0 0 0 7 1 1 1 0 17 14 W. Hernangomez 11:33 7 3/5 60% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 0 0 0 1 0 10 19 Y. Fall 04:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 21 W. Clyburn * 30:18 22 2/5 40% 6/10 60% 0/2 0% 4 3 7 3 2 2 0 0 26 23 T. Shengelia * 22:52 8 2/6 33.3% 1/1 100% 1/2 50% 0 6 6 2 0 2 0 0 7 44 J. Parra 11:53 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 1 0 5 TOTAL 200:00 80 17/38 44.7% 13/28 46.4% 7/14 50% 15 25 40 16 8 10 3 1 93