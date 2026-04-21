Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας 80-72: Στο Πριγκιπάτο για την πρόκριση

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 80-72 και πλέον θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, διεκδικώντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της EuroLeague.

Η Μπαρτσελόνα ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα του αγώνα στο Palau Blaugrana, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 80-72 για το Play-In της EuroLeague. Πλέον, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (24/4), διεκδικώντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης, που στέλνει τον νικητή πάνω στον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά τον Ερυθρό Αστέρα, οι Σέρβοι απέτυχαν για ακόμη μία φορά να προκριθούν στα προημιτελικά, ολοκληρώνοντας τη φετινή τους παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το δίδυμο των ΚλάιμπερνΠάντερ έκανε τη διαφορά για την Μπαρτσελόνα, η οποία προηγήθηκε ακόμη και με 22 πόντους στα μέσα της τρίτης περιόδου (60-38, 26') και έκανε σωστή διαχείριση μέχρι το φινάλε.

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα έφερε το ματς στα μέτρα της από το ξεκίνημα, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γουίλ Κλάιμπερν. Οι Καταλανοί έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 29-21, με τον Αμερικανό περιφερειακό να σημειώνει 18 πόντους με 6/7 τρίποντα σε αυτό το διάστημα! Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ είχε τον έλεγχο, μαζεύοντας πέντε επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας επτά ασίστ για μόλις ένα λάθος απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (11π., 3/3τρίπ., 2ασ.).

Στη συνέχεια, ο Τόμας Σατοράνσκι ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 31-21 στο 11'. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 40-33 με τον Εμπούκα Ιζούντου, όμως η Μπαρτσελόνα πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +14 (47-33), με τον Κλάιμπερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, με τον Κέβιν Πάντερ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 54-33 στο 24'.

 

Οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 63-51 με τον Οτζελέγε, με την Μπαρτσελόνα να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα και να φτάνει στη νίκη με 80-72, μένοντας ζωντανή στη μάχη για την πρόκριση στα playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 47-33, 63-51, 80-72.

O MVP: Ο Γουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 22 πόντους (2/5 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 0/2 βολές), επτά ριμπάουντ, τρεις ασίστ και δυο κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Εμπούκα Ιζούντου είχε επτά ριμπάουντ, ισάριθμες ασίστ, μια ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ σε 18:12, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 46.4% της Μπαρτσελόνα στο τρίποντο (13/28).

FC BarcelonaMinPTS2FG M/A%3FG M/A%FT M/A%ODTASTSTLTOBLK FBLK APIR
0K. Punter *28:52223/475%4/757.1%4/4100%0112120019
2J. Marcos06:2100/00%0/10%0/00%00000000-3
3M. Cale00:0000/00%0/00%0/00%000000000
5M. Norris17:1500/20%0/00%0/00%055001000
6J. Vesely *22:1584/850%0/00%0/00%3361300010
8D. Brizuela11:0100/20%0/40%0/00%10110000-4
13T. Satoransky *33:39112/540%2/450%1/250%0007111017
14W. Hernangomez11:3373/560%0/00%1/250%2240001010
19Y. Fall04:0100/00%0/00%0/20%022001000
21W. Clyburn *30:18222/540%6/1060%0/20%4373220026
23T. Shengelia *22:5282/633.3%1/1100%1/250%066202007
44J. Parra11:5321/1100%0/10%0/00%101010105
TOTAL200:008017/3844.7%13/2846.4%7/1450%152540168103193
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeMinPTS2FG M/A%3FG M/A%FT M/A%ODTASTSTLTOBLK FBLK APIR
0C. Miller-McIntyre *29:51192/450%5/955.6%0/00%1123060111
2S. Miljenovic00:0000/00%0/00%0/00%000000000
6J. Butler26:24165/955.6%2/540%0/00%0332110012
11T. Carter15:1830/30%1/250%0/00%000101001
12N. Kalinic *20:3800/10%0/10%0/00%04400000-3
13O. Dobric00:0000/00%0/00%0/00%000000000
14J. Rivero02:2721/1100%0/00%0/10%000000001
15E. Izundu18:1273/475%0/00%1/1100%3471111015
21J. Bolomboy *12:3400/20%0/00%0/00%12300100-2
33J. Nwora *24:35112/450%1/520%4/4100%224003007
37S. Ojeleye *20:4090/10%1/333.3%6/6100%4041000012
95C. Moneke *29:2150/30%0/10%5/862.5%2571210010
TOTAL200:007213/3240.6%10/2638.5%16/2080%13233694141366

@Photo credits: acb Photo / Víctor Salgado
     

