Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μονακό–Μπαρτσελόνα, που θα επιβιώσει στη διαδικασία του Play-In, συμπληρώνοντας το bracket των playoffs.

Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα στο Palau Blaugrana, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Σέρβους και διεκδικώντας πλέον την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Μονακό.

Νωρίτερα, οι Μονεγάσκοι ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό στο T-Center, ωστόσο θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, αντιμετωπίζοντας στο Πριγκιπάτο την Μπαρτσελόνα για το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο των playoffs της EuroLeague, που στέλνει τον νικητή πάνω στον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση Μονακό–Μπαρτσελόνα, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24/4 στις 20:30. Οι Πειραιώτες έχουν το πλεονέκτημα έδρας, με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας να κρίνεται στις τρεις νίκες.