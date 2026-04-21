Ο Γουίλ Κλάιμπερν πάτησε το πόδι στο γκάζι στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, σημειώνοντας 18 πόντους με 6/7 τρίποντα σε αυτό το διάστημα!

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, στη μάχη για την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, με τον νικητή της αναμέτρησης στο Palau Blaugrana να αντιμετωπίζει τον ηττημένο του αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Μονακό για το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο της postseason.

Οι Καταλανοί βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 29-21 στο 10'. Για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, ο Γουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 18 πόντους με 0/1 δίποντο, 6/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 8:48 που έμεινε στο παρκέ!

Φέτος, ο Κλάιμπερν μετρά 13.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 31 συμμετοχές στη EuroLeague.