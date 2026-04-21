Ναν για Βεζένκοβ: «Παίρνει έξτρα βοήθεια από τους "πορτοκαλί"»

Ο Κέντρικ Ναν σχολίασε τον τρόπο παιχνιδιού του Σάσα Βεζένκοβ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως παίρνει έξτρα βοήθεια από τους διαιτητές.

Για τον Κέντρικ Ναν ο πολυτιμότερος της EuroLeague είναι ο Σάσα Βεζένκοβ όπως έκανε γνωστό ο Αμερικανός, ωστόσο σχολίασε την επίδραση που έχει ο Βούλγαρος φόργουορντ στον Ολυμπιακό, λέγοντας πως παίρνει έξτρα βοήθεια από τους «πορτοκαλί».

Συγκεκριμένα ο Ναν σχολίασε κάτω από σχόλιο σε μια δημοσίευση του «Basket News» που αφορούσε την επίδραση που έχει ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στη Ζάλγκιρις, αλλά και ο Σάσα Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως παρόλο που παίζει εξαιρετικά ο Βεζένκοβ, έχει έξτρα βοήθεια και από τους διαιτητές.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Κένετρικ Ναν:

«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά.

Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team».