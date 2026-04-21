Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της «μάχης» του Παναθηναϊκού με τη Μονακό με στόχο την πρόκριση στα Play Offs της Euroleague.

O Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μονακό για τo παιχνίδι των Play In της EuroLeague (21:00, 21/4, live Gazzetta) στο Telekom Center Athens με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα Play Offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το τριφύλλι είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τον «τελικό» απέναντι στους Μονεγάσκους με μοναδική εξαίρεση τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά στο Telekom Center χωρίς να υπάρξει κάποιο νέο πρόβημα. Να τονιστεί πως σε περίπτωση πρόκρισης το τριφύλλι θα συναντήσει τη Βαλένθια στα Play Offs με μειονέκτημα έδρας, ενώ σε περίπτωση ήττας θα έχει άλλη μια ευκαιρια, πάλι εντός έδρας με τον νικητή του ζευγαριού Μπάρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής των Play In.

Το ματς θα μεταδοθεί στις 21:00 από το Novasports Prime.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για την ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης με τη Μονάκο, τη μικρή διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων της φετινής EuroLeague και τη σημασία της φόρμας και της υγείας στο φινάλε της σεζόν, ξεκαθαρίζοντας πως το μόνο που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η πρόκριση στα Play Offs.

Mεταξύ άλλων τόνισε: «Η καλύτερη ομάδα είναι αυτή που θα είναι καλύτερη στο γήπεδο, όχι μόνο για εμάς. Στην κανονική περίοδο, η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά η Βαλένθια. Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να γίνουμε εμείς η καλύτερη ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα για το Final Four. Σκέφτομαι μόνο να κερδίσουμε τη Μονακό για να περάσουμε στα play offs».

Ο Τσέντι Όσμαν είπε: «Νομίζω ότι όταν παίζεις στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί — και είναι λογικό. Το περιμένουμε κι εμείς. Αλλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλεις. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, όσο είμαστε ακόμα μέσα στη μάχη των playoffs, ο στόχος είναι εκεί. Πέρσι είχαμε πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε ένα παιχνίδι εδώ με την Εφές και μετά πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και κερδίσαμε το Game 3. Ναι, το πλεονέκτημα έδρας είναι σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό είναι πώς παίζεις. Αν παίξουμε όπως στα τελευταία 8-9 παιχνίδια, νομίζω ότι έχουμε καλές — πολύ καλές — πιθανότητες να βρεθούμε ξανά στο Final Four».