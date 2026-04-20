Ο Κέντρικ Νάν κλήθηκε να επιλέξει τον MVP της φετινής Euroleague και διάλεξε Βεζένκοβ

H Euroleague ζήτησε από παίκτες να επιλέξουν τους εκλεκτούς για τα βραβεία της σεζόν που διανύουμε. Εκείνοι διάλεξαν MVP και κορυφαία πεντάδα.

Ήταν η σειρά του Ναν να κάνει τις επιλογές του. Ο σταρ του Παναθηναϊκού διάλεξε Σάσα Βεζένκοβ για MVP, βγάζοντας το καπέλο στον κορυφαίο παίκτη των Πειραιωτών.

Όταν ήρθε η ώρα για την κορυφαία πεντάδα οι επιλογές του ήταν: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός). Μαζί με τον εαυτό του.

Δύο παίκτες του Ολυμπιακού ανάμεσα στις επιλογές του Ναν. Δύο ψηλοί της ομάδας του Μπαρτζώκα.