Εύκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Κολοσσό, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με 117-76.
Από την αρχή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε τις διαθέσεις της, έχοντας μονίμως διψήφιες διαφορές και φτάνοντας άνετα στην τελική επικράτηση. Επόμενο ματς της σειράς στη Ρόδο το Σάββατο, με τον Ολυμπιακό να θέλει να τελειώσει εκεί τη σειρά και να κάνει το 2-0.
Ο Μιλουτίνοφ σημείωσε 20 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Λαρεντζάκης 17, ο Ντόρσεϊ 16, ο Πίτερς 12 και ο Γουόκαπ 10.
Οι 24 πόντοι του Κένεντι δεν ήταν αρκετοί για τον Κολοσσό.
Ολυμπιακός - Κολοσσός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά και με τους Γουόκαπ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ να βρίσκουν ρυθμό, έκανε το 18-8 στο 4’. Ο Κολοσσός δεν μπορούσε να περιορίσει τους γηπεδούχους, οι οποίοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο τέλος του δεκαλέπτου το σκορ ήταν 35-15.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε στη μάχη και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην δεύτερη περίοδο, με τον διεθνή γκαρντ να κάνει απίθανη δουλειά (12 πόντοι στην περίοδο) και τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς. Μάλιστα, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ξεπέρασε ακόμη και τους 60, με την ανάπαυλα να βρίσκει τους Πειραιώτες μπροστά με 70-35.
Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, ο Κολοσσός προσπαθούσε και το σκορ δεν άλλαζε. Στο 30’ ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 93-55, ενώ στο 32’ η ομάδα του Πειραιά ξεπέρασε τους 100, με καλάθι του Πίτερς. Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 117-76
Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76
|Olympiacos Piraeus — Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas
|No.
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls On
|+/-
|Index
|STARTERS
|0
|T. WALKUP
|PG
|13:36
|10
|4-4
|100
|3-3
|100
|1-1
|100
|1-1
|100
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|3
|13
|13
|3
|T. WARD
|SF
|17:56
|3
|1-5
|20
|0-2
|0
|1-3
|33
|0-0
|0
|0
|0
|0
|4
|3
|3
|0
|1
|3
|1
|16
|3
|22
|T. DORSEY
|SG
|19:60
|16
|4-9
|44
|1-3
|33
|3-6
|50
|5-6
|83
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|23
|15
|25
|A. PETERS
|PF
|23:21
|12
|4-8
|50
|2-5
|40
|2-3
|66
|2-2
|100
|1
|5
|6
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|2
|23
|20
|33
|N. MILUTINOV
|C
|23:54
|20
|8-8
|100
|8-8
|100
|0-0
|0
|4-5
|80
|3
|3
|6
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|6
|31
|29
|BENCH
|1
|F. NTILIKINA
|PG
|20:25
|8
|3-6
|50
|1-3
|33
|2-3
|66
|0-0
|0
|1
|3
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|17
|14
|5
|G. LARENTZAKIS
|SG
|16:39
|17
|6-9
|66
|3-3
|100
|3-6
|50
|2-2
|100
|0
|5
|5
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|2
|18
|23
|11
|M. MORRIS
|PG
|22:04
|9
|3-6
|50
|2-3
|66
|1-3
|33
|2-2
|100
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|1
|2
|1
|25
|7
|16
|K. PAPANIKOLAOU (C)
|SF
|17:34
|9
|4-5
|80
|3-3
|100
|1-2
|50
|0-0
|0
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|21
|11
|21
|O. NETZIPOGLOU
|SG
|8:25
|4
|1-2
|50
|1-1
|100
|0-1
|0
|2-2
|100
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|7
|88
|T. JONES
|C
|16:06
|9
|4-5
|80
|4-5
|80
|0-0
|0
|1-2
|50
|4
|5
|9
|2
|2
|0
|1
|0
|3
|3
|10
|17
|Team / Coach
|2
|0
|2
|0
|0
|TEAM TOTALS
|117
|42-67
|62
|28-39
|71
|14-28
|50
|19-22
|86
|11
|27
|38
|32
|12
|13
|1
|4
|15
|22
|161
Points from turnovers: 21
Points in the paint: 46
Second chance points: 21
Fast break points: 17
Bench points: 56
Biggest Lead: 44
Biggest Scoring Run: 9
|Kolossos H Hotels Collection — Coach: A. Lykogiannis | Assistant: A. Gavalas
|No.
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls On
|+/-
|Index
|STARTERS
|2
|C. RANDLE
|PG
|16:48
|6
|2-3
|66
|0-0
|0
|2-3
|66
|0-0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|-15
|4
|3
|K. KENNEDY
|SG
|28:36
|24
|10-16
|62
|6-9
|66
|4-7
|57
|0-0
|0
|0
|3
|3
|3
|3
|5
|3
|0
|1
|3
|-22
|29
|11
|D. NICHOLS
|PG
|24:34
|2
|1-5
|20
|1-5
|20
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|7
|3
|1
|0
|0
|3
|0
|-31
|3
|25
|G. GALVANINI
|PF
|30:35
|7
|3-9
|33
|2-7
|28
|1-2
|50
|0-2
|0
|5
|3
|8
|1
|3
|0
|0
|1
|4
|3
|-35
|5
|30
|N. AKIN
|C
|14:59
|2
|1-2
|50
|1-2
|50
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|-21
|2
|BENCH
|1
|C. GOODWIN
|C
|14:46
|10
|4-6
|66
|4-5
|80
|0-1
|0
|2-4
|50
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|-12
|9
|4
|Z. KARAMPELAS
|PG
|14:09
|0
|0-3
|0
|0-1
|0
|0-2
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|6
|3
|0
|0
|0
|4
|0
|-14
|1
|6
|I. KOLOVEROS
|PG
|17:35
|10
|4-6
|66
|4-5
|80
|0-1
|0
|2-2
|100
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|4
|-17
|9
|9
|A. PETROPOULOS (C)
|SG
|19:21
|6
|2-5
|40
|0-0
|0
|2-5
|40
|0-0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-25
|6
|15
|L. CHRISIKOPOYLOS
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|A. KALAITZAKIS
|SG
|5:36
|3
|1-4
|25
|0-2
|0
|1-2
|50
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-2
|0
|21
|P. KOUROUPAKIS
|C
|13:01
|6
|2-3
|66
|2-3
|66
|0-0
|0
|2-2
|100
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-11
|8
|Team / Coach
|0
|3
|3
|0
|0
|TEAM TOTALS
|76
|30-62
|48
|20-39
|51
|10-23
|43
|6-10
|60
|7
|15
|22
|22
|17
|8
|4
|1
|22
|15
|79
Points from turnovers: 13
Points in the paint: 34
Second chance points: 2
Fast break points: 15
Bench points: 35
Biggest Lead: 1
Biggest Scoring Run: 7
