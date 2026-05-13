Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76: Άνετα το 1-0 με +41

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ισχύος απέναντι στον Κολοσσό, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί με 117-76 και να κάνει το 1-0.

Από την αρχή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε τις διαθέσεις της, έχοντας μονίμως διψήφιες διαφορές και φτάνοντας άνετα στην τελική επικράτηση. Επόμενο ματς της σειράς στη Ρόδο το Σάββατο, με τον Ολυμπιακό να θέλει να τελειώσει εκεί τη σειρά και να κάνει το 2-0.

Ο Μιλουτίνοφ σημείωσε 20 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Λαρεντζάκης 17, ο Ντόρσεϊ 16, ο Πίτερς 12 και ο Γουόκαπ 10.

Οι 24 πόντοι του Κένεντι δεν ήταν αρκετοί για τον Κολοσσό.

 

Ολυμπιακός - Κολοσσός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά και με τους Γουόκαπ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ να βρίσκουν ρυθμό, έκανε το 18-8 στο 4’. Ο Κολοσσός δεν μπορούσε να περιορίσει τους γηπεδούχους, οι οποίοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο τέλος του δεκαλέπτου το σκορ ήταν 35-15.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε στη μάχη και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην δεύτερη περίοδο, με τον διεθνή γκαρντ να κάνει απίθανη δουλειά (12 πόντοι στην περίοδο) και τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς. Μάλιστα, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ξεπέρασε ακόμη και τους 60, με την ανάπαυλα να βρίσκει τους Πειραιώτες μπροστά με 70-35.

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, ο Κολοσσός προσπαθούσε και το σκορ δεν άλλαζε. Στο 30’ ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 93-55, ενώ στο 32’ η ομάδα του Πειραιά ξεπέρασε τους 100, με καλάθι του Πίτερς. Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 117-76

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76

Olympiacos Piraeus — Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls On+/-Index
STARTERS
0T. WALKUPPG13:36104-41003-31001-11001-110001122200031313
3T. WARDSF17:5631-5200-201-3330-000004330131163
22T. DORSEYSG19:60164-9441-3333-6505-68302230002022315
25A. PETERSPF23:21124-8502-5402-3662-210015630300222320
33N. MILUTINOVC23:54208-81008-81000-004-58033651000163129
BENCH
1F. NTILIKINAPG20:2583-6501-3332-3660-0013450000211714
5G. LARENTZAKISSG16:39176-9663-31003-6502-210005521300121823
11M. MORRISPG22:0493-6502-3661-3332-21000112200121257
16K. PAPANIKOLAOU (C)SF17:3494-5803-31001-2500-0001131000102111
21O. NETZIPOGLOUSG8:2541-2501-11000-102-2100011102000187
88T. JONESC16:0694-5804-5800-001-25045922010331017
Team / Coach20200
TEAM TOTALS11742-676228-397114-285019-2286112738321213141522161

Points from turnovers: 21

Points in the paint: 46

Second chance points: 21

Fast break points: 17

Bench points: 56

Biggest Lead: 44

Biggest Scoring Run: 9

Kolossos H Hotels Collection — Coach: A. Lykogiannis | Assistant: A. Gavalas
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls On+/-Index
STARTERS
2C. RANDLEPG16:4862-3660-002-3660-000001200030-154
3K. KENNEDYSG28:362410-16626-9664-7570-000333353013-2229
11D. NICHOLSPG24:3421-5201-5200-000-000007310030-313
25G. GALVANINIPF30:3573-9332-7281-2500-205381300143-355
30N. AKINC14:5921-2501-2500-000-000111100020-212
BENCH
1C. GOODWINC14:46104-6664-5800-102-4502240100002-129
4Z. KARAMPELASPG14:0900-300-100-200-000116300040-141
6I. KOLOVEROSPG17:35104-6664-5800-102-21000002100024-179
9A. PETROPOULOS (C)SG19:2162-5400-002-5400-000111010001-256
15L. CHRISIKOPOYLOSPF0:0000-000-000-000-00000000000000
19A. KALAITZAKISSG5:3631-4250-201-2500-000000000011-20
21P. KOUROUPAKISC13:0162-3662-3660-002-21000110011021-118
Team / Coach03300
TEAM TOTALS7630-624820-395110-23436-1060715222217841221579

Points from turnovers: 13

Points in the paint: 34

Second chance points: 2

Fast break points: 15

Bench points: 35

Biggest Lead: 1

Biggest Scoring Run: 7

