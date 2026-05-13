Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ισχύος απέναντι στον Κολοσσό, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί με 117-76 και να κάνει το 1-0.

Από την αρχή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε τις διαθέσεις της, έχοντας μονίμως διψήφιες διαφορές και φτάνοντας άνετα στην τελική επικράτηση. Επόμενο ματς της σειράς στη Ρόδο το Σάββατο, με τον Ολυμπιακό να θέλει να τελειώσει εκεί τη σειρά και να κάνει το 2-0.

Ο Μιλουτίνοφ σημείωσε 20 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Λαρεντζάκης 17, ο Ντόρσεϊ 16, ο Πίτερς 12 και ο Γουόκαπ 10.

Οι 24 πόντοι του Κένεντι δεν ήταν αρκετοί για τον Κολοσσό.

Ολυμπιακός - Κολοσσός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά και με τους Γουόκαπ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ να βρίσκουν ρυθμό, έκανε το 18-8 στο 4’. Ο Κολοσσός δεν μπορούσε να περιορίσει τους γηπεδούχους, οι οποίοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο τέλος του δεκαλέπτου το σκορ ήταν 35-15.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε στη μάχη και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην δεύτερη περίοδο, με τον διεθνή γκαρντ να κάνει απίθανη δουλειά (12 πόντοι στην περίοδο) και τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς. Μάλιστα, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ξεπέρασε ακόμη και τους 60, με την ανάπαυλα να βρίσκει τους Πειραιώτες μπροστά με 70-35.

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, ο Κολοσσός προσπαθούσε και το σκορ δεν άλλαζε. Στο 30’ ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 93-55, ενώ στο 32’ η ομάδα του Πειραιά ξεπέρασε τους 100, με καλάθι του Πίτερς. Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 117-76

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76



Olympiacos Piraeus — Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 0 T. WALKUP PG 13:36 10 4-4 100 3-3 100 1-1 100 1-1 100 0 1 1 2 2 2 0 0 0 3 13 13 3 T. WARD SF 17:56 3 1-5 20 0-2 0 1-3 33 0-0 0 0 0 0 4 3 3 0 1 3 1 16 3 22 T. DORSEY SG 19:60 16 4-9 44 1-3 33 3-6 50 5-6 83 0 2 2 3 0 0 0 2 0 2 23 15 25 A. PETERS PF 23:21 12 4-8 50 2-5 40 2-3 66 2-2 100 1 5 6 3 0 3 0 0 2 2 23 20 33 N. MILUTINOV C 23:54 20 8-8 100 8-8 100 0-0 0 4-5 80 3 3 6 5 1 0 0 0 1 6 31 29 BENCH 1 F. NTILIKINA PG 20:25 8 3-6 50 1-3 33 2-3 66 0-0 0 1 3 4 5 0 0 0 0 2 1 17 14 5 G. LARENTZAKIS SG 16:39 17 6-9 66 3-3 100 3-6 50 2-2 100 0 5 5 2 1 3 0 0 1 2 18 23 11 M. MORRIS PG 22:04 9 3-6 50 2-3 66 1-3 33 2-2 100 0 1 1 2 2 0 0 1 2 1 25 7 16 K. PAPANIKOLAOU (C) SF 17:34 9 4-5 80 3-3 100 1-2 50 0-0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 21 11 21 O. NETZIPOGLOU SG 8:25 4 1-2 50 1-1 100 0-1 0 2-2 100 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 8 7 88 T. JONES C 16:06 9 4-5 80 4-5 80 0-0 0 1-2 50 4 5 9 2 2 0 1 0 3 3 10 17 Team / Coach 2 0 2 0 0 TEAM TOTALS 117 42-67 62 28-39 71 14-28 50 19-22 86 11 27 38 32 12 13 1 4 15 22 161

Points from turnovers: 21 Points in the paint: 46 Second chance points: 21 Fast break points: 17 Bench points: 56 Biggest Lead: 44 Biggest Scoring Run: 9

Kolossos H Hotels Collection — Coach: A. Lykogiannis | Assistant: A. Gavalas No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 2 C. RANDLE PG 16:48 6 2-3 66 0-0 0 2-3 66 0-0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 -15 4 3 K. KENNEDY SG 28:36 24 10-16 62 6-9 66 4-7 57 0-0 0 0 3 3 3 3 5 3 0 1 3 -22 29 11 D. NICHOLS PG 24:34 2 1-5 20 1-5 20 0-0 0 0-0 0 0 0 0 7 3 1 0 0 3 0 -31 3 25 G. GALVANINI PF 30:35 7 3-9 33 2-7 28 1-2 50 0-2 0 5 3 8 1 3 0 0 1 4 3 -35 5 30 N. AKIN C 14:59 2 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 -21 2 BENCH 1 C. GOODWIN C 14:46 10 4-6 66 4-5 80 0-1 0 2-4 50 2 2 4 0 1 0 0 0 0 2 -12 9 4 Z. KARAMPELAS PG 14:09 0 0-3 0 0-1 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 6 3 0 0 0 4 0 -14 1 6 I. KOLOVEROS PG 17:35 10 4-6 66 4-5 80 0-1 0 2-2 100 0 0 0 2 1 0 0 0 2 4 -17 9 9 A. PETROPOULOS (C) SG 19:21 6 2-5 40 0-0 0 2-5 40 0-0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 -25 6 15 L. CHRISIKOPOYLOS PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 A. KALAITZAKIS SG 5:36 3 1-4 25 0-2 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 0 21 P. KOUROUPAKIS C 13:01 6 2-3 66 2-3 66 0-0 0 2-2 100 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 -11 8 Team / Coach 0 3 3 0 0 TEAM TOTALS 76 30-62 48 20-39 51 10-23 43 6-10 60 7 15 22 22 17 8 4 1 22 15 79