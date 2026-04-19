Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο στα social media, από την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε με νίκη την κανονική διάρκεια της EuroLeague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 97-62 με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιοποιεί βίντεο από την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν.

Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» αποθέωσε τον Αμερικανό γκαρντ, καθώς ήταν ο κορυφαίος σκόρερ στην κανονική διάρκεια για την ομάδα του, έχοντας μ.ο 19 πόντους, ανά αγώνα.

Στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 18 πόντους 4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολές, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

