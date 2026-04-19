Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν κόντρα στην Αναντολού Εφές
Ο Παναθηναϊκός έκλεισε με νίκη την κανονική διάρκεια της EuroLeague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 97-62 με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιοποιεί βίντεο από την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν.
Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» αποθέωσε τον Αμερικανό γκαρντ, καθώς ήταν ο κορυφαίος σκόρερ στην κανονική διάρκεια για την ομάδα του, έχοντας μ.ο 19 πόντους, ανά αγώνα.
Στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 18 πόντους 4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολές, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού:
🎥 𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒: 𝐊𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐍𝐮𝐧𝐧 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 19, 2026
A closer look at our @EuroLeague Regular Season’s Top Scorer, @nunnbetter_ , and another elite performance that powered us through another game.
Watch every bucket and every highlight exclusively on CLUB 1908:… pic.twitter.com/en0HyURQvX
