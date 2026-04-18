Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέφερε σε χαρακτηριστική ανάρτηση ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης στον Παναθηναϊκό.

Μία ημέρα μετά την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές με την οποία «κλείδωσε» την 7η θέση και το Play-In με αντίπαλο την Μονακό, ο Αμερικανός φόργουορντ προχώρησε μια... αποκάλυψη καθώς ανέφερε ποιος παίκτης των «πρασίνων» είναι και ο αγαπημένος του!

Συγκεκριμένα «απάντησε» σε ανάρτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του «τριφυλλιού» με 24 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6/6 βολές) και με highlight δύο εντυπωσιακά καρφώματα στο παιχνίδι.

Τι έγραψε ο Χέιζ-Ντέιβις κάτω από το «ποστάρισμα» του «Ρόγκα»; «Ο αγαπημένος μου παίκτης».

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει αγωνιστεί φέτος σε 10 ματς της Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έχει κατά μέσο όρο 14.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ, 1.1 κλέψιμο και 14.4 στο PIR ανά 27 λεπτά συμμετοχής.