Ο Φώτης Καρακώστας είναι ο «αρχιτέκτονας» του Παπάγου τη φετινή σεζόν στην Elite League και μιλάει στο Gazzetta για την πρόκριση της ομάδας του στο Final-Four.

Για το Final Four της Elite League έκλεισε θέση ο Παπάγου, ο οποίος απέκλεισε τη Χαλκίδα και θα βρίσκεται στη Λευκάδα το διήμερο (01-03/05).

Μια ομάδα με χαμηλό μπατζετ η οποία από την αρχή της χρονιάς είχε ατυχίες με τραυματισμούς, κατάφερε να σταθεί στο... ύψος της και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση.

Τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κανονικής περιόδου και στα play-offs αντιμετώπισε τη Χαλκίδα, επικρατώντας δύο φορές (83-63) και (71-81), έχοντας ήδη το 2-0 από τα παιχνίδια της regular season.

Ο προπονητής της ομάδας, Φώτης Καρακώστας μιλάει στο Gazzetta και αποκαλύπτει τα... μυστικά της επιτυχίας, ενώ τοποθετείται και για το μπάσκετ στη χώρα μας και αναφέρεται στον Στέφανο Σπάρταλη που είχε παίξει την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Παπάγου και φέτος βρίσκεται στο NCAA.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Για την πρόκριση στο Final-Four:

«Δεν πάμε εκεί για να το ευχαριστηθούμε και να το απολαύσουμε, πάμε για να κερδίσουμε! Απλά θέλουμε να παιχτεί μπάσκετ, μέσα στο γήπεδο, μέσα στις τέσσερις γραμμές και να νικήσει ο καλύτερος. Έχουμε απολαύσει μέχρι στιγμής το ταξίδι, είναι υπέροχο, έχουμε τρυπήσει δύο φορές το ταβάνι μας. Και τώρα εδώ που φτάσαμε, έχοντας απολαύσει τη διαδρομή, πάμε για να κερδίσουμε, δεν θα πάμε απλά για να παίξουμε».

Πώς αξιολογείται την ομάδα σας τη φετινή χρονιά;

«Αν ξεκινούσε η σεζόν και μας έλεγες ότι θα τερματίσουμε στην πέμπτη θέση, θα ήμασταν απίστευτα ευτυχισμένοι. Θα ήταν όνειρο. Άρα δεν μπορούμε, παρά να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτή τη θέση».

Ο ανταγωνισμός στην Elite League ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο;

«Δεν ξέρω αν ανεβαίνει ή όχι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αλλά επίσημα είμαι σίγουρος ότι δυστυχώς, η τρίτη χρονιά που είμαι στον Παπάγου, η ποιότητα δεν είναι το ίδιο καλή κάθε χρονιά. Ο ανταγωνισμός όμως παραμένει πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο».

Ο πιο ρεαλιστικός στόχος του Παπάγου ποιος θα ήταν;

«Ο πιο ρεαλιστικός στόχος του Παπάγου, θα ήταν να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Όταν φτιάχναμε την ομάδα το καλοκαίρι επιμείναμε παρά πολύ στη νοοτροπία των παικτών και δουλεύουμε όλη τη χρονιά συνεχώς πάνω σε αυτό».

Στο Final Four τι συγκυρίες παίζουν για να πάρει μια ομάδα την άνοδο;

«Πρώτα απ' όλα, μιλάω γενικά για το Final Four, παίζοντας σε ένα Final Four, εκτός από την ποιότητα που έχει μία ομάδα και το αν παίζει καλά τη δεδομένη χρονική στιγμή και αν είναι σε καλή κατάσταση, θα παίξει ρόλο κατά πόσο είναι υγιείς όλοι οι παίκτες, η εμπειρία των παικτών.

Κακά τα ψέματα, η εμπειρία σε τέτοια κρίσιμα ματς, ή παιδιά που έχουν ξαναπαίξει σε Final Four ή αντίστοιχα μεγάλα ματς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η νοοτροπία, το mentality που έχουν τα παιδιά. Δηλαδή είναι τα παιχνίδια που οι καλοί παίκτες και προσωπικότητες θα βγούνε μπροστά. Δεν φτάνει μόνο η καθοδήγηση από το σταφ. Θέλεις και παίκτες που να έχουν την προσωπικότητα να κάνουν το κάτι παραπάνω».

Πριν περίπου τρεις μήνες, χάσατε τον Σκοτ, τον καλύτερο ψηλό του πρωταθλήματος μέχρι τότε. Τα νούμερά του αυτά έλεγαν. Πώς προσαρμοστήκατε με την απουσία του;

«Η αλήθεια είναι ότι απ' την αρχή του πρωταθλήματος παίξαμε τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές πλήρης και από τότε και μετά δεν ξαναπαίξαμε ποτέ πλήρης. Πάντα είχαμε τραυματισμούς, μικρούς, μεγάλους, αλλά ποτέ δεν ήμασταν όλοι μαζί. Είχαμε τιμωρία, παίκτη που ήταν εκτός και σε κάθε παιχνίδι έλειπαν δύο, τρία παιδιά. Οπότε, ο τραυματισμός του Σκοτ ήρθε κερασάκι στην τούρτα σε όλο αυτό.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Kyle είχε δέσει πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Αλλά έχουμε μάθει τόσα χρόνια από τους τόσους μήνες απ' τους τραυματισμούς και πώς να το διαχειριζόμαστε και βγήκαμε κατευθείαν στην αγορά, δεν ξεκινήσαμε να κλαίμε.

Ήμασταν τυχεροί γιατί τέτοια περίοδο να βρεις παίκτη που σου ταιριάζει είναι δύσκολο και να βρεις παίκτη καλό είναι ακόμη πιο δύσκολο και αν θα βρεις, χρειάζονται αρκετά χρήματα. Εμείς πέσαμε σε μία συγκυρία που βρήκαμε ένα παιδί πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά που χρειαζόμασταν και έτσι… μπαλώσαμε την τρύπα με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Κάποια χαρακτηριστικά που μοιάζουν του Σκοτ, κάποια είναι διαφορετικά, αλλά ήταν νομίζω μια χαρά fit για την ομάδα».

Στην GBL ο ανταγωνισμός ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο;

«Ξέρουμε ότι θα πάει τελικό Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι δεδομένο.

Αλλά απ' την άλλη, οι άλλες ομάδες και κάτω, βλέπουμε ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Είναι πάρα πολύ πιθανό ακόμη και η ΑΕΚ να χάσει παιχνίδια. Όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμη και η ομάδα που είναι τελευταία χάνει παιχνίδια στον πόντο ή ο προτελευταίος, ας πούμε. Ειδικά φέτος είναι νομίζω το ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών στην GBL».

Βλέπετε σε λίγα χρόνια να σπάει αυτός ο δεσμός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός στον τελικό; Γιατί και πέρσι και πρόπερσι λέγαμε ότι αποκλείεται να χάσουν από άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει τέσσερις ήττες. Οι δύο είναι από τον Ολυμπιακό και έχει άλλες τρεις από Ηρακλή, από Άρη και από Κολοσσό.

«Ναι, είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες που έγιναν οι ήττες του Παναθηναϊκού. Δεν έχει να κάνει με το ότι η μίκρυνε η «ψαλίδα» με τις άλλες ομάδες. Ήταν πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια που χαθήκανε και η συγκυρία με κούραση, με λίγο απογοήτευση που έχουν απ' την Ευρωλίγκα και με όλο αυτό, το ότι άλλες ομάδες παίζουν χωρίς άγχος. Είναι συγκυρία. Τώρα δεν βλέπω, δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να κλείσει η…ψαλίδα μεταξύ των ομάδων.

Μάλλον μπορεί να κλείσει η…ψαλίδα, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν σε επίπεδο να παίζουν στα ίσα, να μπορούν να διεκδικούν νίκες εύκολα 50-50 οι άλλες ομάδες. Βλέπω όμως ότι σίγουρα θα ανέβει η ποιότητα με τους επενδυτές και τους ιδιοκτήτες που ανέλαβαν τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι θα σπρώξουν και θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή βλέπουμε ομάδες που παλεύουν φέτος να σωθούν που έχουν δύο και δυόμισι εκατομμύρια μπάτζετ. Αναπόφευκτα ανεβαίνει το επίπεδο».

Μια ομάδα απ' την Elite League φέτος, πιστεύετε θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στα στις απαιτήσεις της GBL;

«Οικονομικά δεν μπορώ να το ξέρω. Θεωρώ ότι απ' ότι ακούω γύρω-γύρω, δεν ασχολούμαι με τα οικονομικά, ότι φτάνοντας γύρω στο ένα εκατομμύριο, είναι αρκετά, κάνεις μία ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί και αν θα τα καταφέρεις στο τέλος ή όχι, δεν το ξέρω.

Έχουμε παραδείγματα το Λαύριο τόσα χρόνια ήτανε στην GBL με μικρότερα μπάτζετ, με 600, 700, 800 χιλιάδες, έκανε τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Το κομμάτι το αγωνιστικό είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί είναι άλλη λογική. Θα έρθουνε πέντε ή έξι Αμερικανοί σε μία ομάδα που θα ανέβει. Θα τους πλαισιώσουν πέντε, έξι ικανοί Έλληνες. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση μία ομάδα που ανέβηκε, που ανεβαίνει από' την Elite League στην GBL, αν θα μπορέσει να σταθεί το ρόστερ που είχε με το ρόστερ που θα φτιάξει, θα είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό είναι σίγουρο».

Στέφανος Σπάρταλης. Πέρσι ήταν μαζί σας εδώ. Ολυμπιακός και Παπάγου. Φέτος είναι Αμερική για το NCAA. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου την πορεία του;

«Παρακολουθώ την πορεία του Σπάρταλη. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα μιλάμε κιόλας.

Στο κολέγιο που έχει πάει, είναι ο προπονητής ο Rice, ο οποίος είναι πατέρας του Rice που είχαμε εμείς πέρσι. Κάπως έτσι γνώρισε το Σπάρταλη, βλέποντας τα παιχνίδια της ομάδας μας και πήγε και ο Στέφανος. Όταν ήρθε ο Στέφανος στην προετοιμασία μαζί μας τον Αύγουστο, δεν ήταν ένα παιδί ο οποίος ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αλλά είχε τρομακτική βελτίωση μέσα στη χρονιά.

Τον βοηθήσαμε πολύ να κάνει step up. Ως ομάδα εννοώ τον βοηθήσαμε. Δούλεψε πολύ και αυτός και φυσικά, ειδικά στο δεύτερο γύρο και μετά, βοήθησε κι αυτός πάρα πολύ την ομάδα, ανεβάζοντας την απόδοσή του και του εύχομαι τα καλύτερα. Είναι παιδί που δουλεύει πολύ και μακάρι να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα».

Φέτος πολλά παιδιά στην ηλικία του Σπάρταλη στην Αμερική. Έχουν διαλέξει το κολεγιακό πρωτάθλημα αντί της πρώτης ομάδας στην GBL. Πιστεύετε αυτό είναι κάτι το οποίο θα τους ωφελήσει;

«Η Αμερική είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Αν τα παιδιά επιλέγουν να πάνε εκεί για να κάνουν τις σπουδές τους, για ακαδημαϊκούς, λόγους και να πάρουν και κάποια χρήματα που δεν θα πάρουν εύκολα εδώ στην Ελλάδα, είτε στην GBL, είτε στην Elite League, είμαι μαζί τους.

Αν όμως επιλέγουν να κάνουν το βήμα να πάνε εκεί για καθαρά μπασκετικούς λόγους, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό θα τους βοηθήσει. Δηλαδή αν κοιτάξουμε λίγο στο παρελθόν, είναι πολύ λίγοι οι παίκτες που γύρισαν βελτιωμένοι από εκεί.

Υπάρχουν, αλλά είναι λιγότεροι αναλογικά με αν βρίσκονταν σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιπέδου GBL ή Elite League και παίζανε περισσότερο. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπασκετικά θα τους βοηθήσει. Επαναλαμβάνω, τώρα δεν μιλάμε για παιδιά όπως ο Αβδάλας, ο οποίος είναι μια κατηγορία μόνος του. Για τα παιδιά έτσι λίγο που δεν έχουν την ποιότητα και δεν είναι το project που είναι ο Νεοκλής».

Θέλω να σας ρωτήσω αν σπίτι μιλάτε καθόλου για μπάσκετ και για τις εμφανίσεις του γιου σας και αν του λέτε καμιά συμβουλή.

«Επειδή και ο άλλος μου γιος παίζει μπάσκετ στο Φάληρο, στο σπίτι μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Κυρίως για μπάσκετ. Υπάρχει η σχετική πλάκα, λέμε διάφορα, αφού δεν είμαι προπονητής του, προσπαθώ να μην τους λέω πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έρχονται μόνοι τους, βλέπουν τους αγώνες και ζητάνε τη συμβουλή μου. “Εδώ τι έπρεπε να κάνω, εδώ τι πρέπει να κάνω”.

Προσπαθώ να μην επεμβαίνω καθόλου. Έχουν τους προπονητές τους, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, είναι πολύ αρμονική η σχέση μας και με το Γιάννη όταν τον είχα παίκτη, ήταν όλα καλά, γιατί από πιτσιρικάδες ήταν και οι δύο που με τραβούσαν, πάμε να κάνουμε προπόνηση, πάμε να κάνουμε προπόνηση.

Τον Γιάννη δεν τον έφερα στην ομάδα, τον βρήκα εδώ, οπότε είναι διαφορετικό και επειδή έχει ποιότητα και ως χαρακτήρας και ως παίκτης, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα».

Υπάρχουν νέα ταλέντα στην Ελλάδα;

«Φυσικά και υπάρχουν νέα ταλέντα, αλλά πρέπει να παίζουνε.

Αν τα παιδιά δεν παίζουν, δεν μπορούν να εξελιχθούν, ας τους βάλεις το καλύτερο περιβάλλον να προπονηθούν. Σε ομαδική προπόνηση, σε ατομική προπόνηση, με τους καλύτερους γυμναστές. Αν δεν παίξουν, δεν θα εξελιχθούν. Είναι δεδομένο. Οπότε ίσως θα έπρεπε κάποιοι να πάρουν αποφάσεις και να κάνουνε πράγματα που κάνουμε κι εμείς εδώ στον Παπάγου. Δεν ξέρω αν το κάνουμε καλά ή όχι, αλλά δίνουμε χώρο σε νέα παιδιά και ευτυχώς λειτουργεί και έχουμε και αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Και αγωνιστικούς, παίζουμε καλά και είμαστε καλοί ως ομάδα, και παρουσιάζουμε συνεχώς καινούργια παιδιά στο ελληνικό μπάσκετ».

Πρόβλεψη Ευρωλίγκας;

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη EuroLegaue.

Ποιος θα ήθελα ναι ξέρω, αλλά το ποιος μπορεί να πάει θα έλεγα Ολυμπιακός, ή Φενέρ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει η Βαλένθια. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι ικανή να πάει.

Και θα έλεγα Ρεάλ ή Παναθηναϊκό. Βλέπω πολύ πιθανό να πάνε. Αλλά είναι πολύ παρακινδυνευμένες οι προβλέψεις».

Θεωρείται ο τρόπους παιχνιδιού της Βαλένθια φέτος μοιάζει με της Παρί πέρυσι;

«Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι παίζουν τελείως διαφορετικά. Παίζουν γρήγορα μεν, αλλά παίζουν πολύ διαφορετικά. Έχουν ένα καταπληκτικό spacing που είναι είμαι λάτρης του καλού spacing και δεν έχουν σχέση με την Παρί. Είναι έχουν μεγάλες διαφορές».

«Θα έπαιρνα play από ματς EuroLeague μέχρι Β' ΕΣΚΑ»

Όταν θα δείτε ένα παιχνίδι στην Euroleague, από οποιαδήποτε ομάδα, θα πάρετε κάποιο play, θα το σκεφτείτε να το βάλετε, να το σημειώσετε για να το εφαρμόσετε σε μια προπόνηση και άμα βγει, σε ένα αγώνα;

«Όχι μόνο από Euroleague, από Β' ΕΣΚΑ, από παιδικό, ό,τι και να δω, όλα μένουν, σκέφτομαι πώς θα μπορούσε κάτι από αυτά να εφαρμοστεί στην ομάδα μου ή ακόμη μαθαίνεις και από κάτι που θα δεις και είναι λάθος. Λες, τι δεν πρέπει να κάνω. Δεν είναι ανάγκη να είναι ομάδα EuroLeague ή ένας τοπ προπονητής για να μάθεις πράγματα. Μαθαίνεις από όλους».