Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο Play In την Μονακό των... οκτώ παικτών καθώς αντιμετωπίζει τρεις πολύ σημαντικές απουσίες.

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να πάρει το εισιτήριο των Playoffs μέσα από την διαδικασία του Play In και την αναμέτρηση κόντρα στην ελλιπέστατη Μονακό.

Αν μη τι άλλο οι Μονεγάσκοι δεν θυμίζουν ούτε στο ελάχιστο την ομάδα επί... ημέρων Βασίλη Σπανούλη έχοντας να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα.

Αν και το οικονομικό κομμάτι (φαίνεται να) έχει τακτοποιηθεί, η Μονακό στερείται τις υπηρεσίες βασικών και σημαντικών παικτών της λόγω τραυματισμών με αποτέλεσμα να έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους! Βέβαια στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου έκανε... πάρτι απέναντι στη Χάποελ ωστόσο ο προπονητής Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι αναγκάζεται σε πολύ κλειστό rotation χωρίς εναλλακτικές λύσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπολογίζονται οι Νίκολα Μίροτιτς μετά και τον νέο του τραυματισμό, αυτήν την φορά στη γάμπα, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Νοκ άουτ έχει τεθεί και ο Νεμάνια Νέντοβιτς ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι στις 2 Απριλίου και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα.

Επίσης δεν υπολογίζεται ούτε ο Τέρι Τάρπεϊ καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον προσαγωγό και δεν υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Μονακό θα έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (21/4, 21:00), αλλά με τον Μάικ Τζέιμς να έχει επιστρέψει και να υπολογίζεται κανονικά γι' αυτήν την αναμέρηση.

Οι υπόλοιποι επτά παίκτες των Μονεγάσκων είναι οι Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιάλο, Κεβάριους Χέις, Ματιέ Μπεγκάριν και Ματιέ Στραζέλ.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ 8 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΚΟ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΧΑΠΟΕΛ