Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μονακό την Τρίτη (21/4) στις 21:00 για το πρώτο παιχνίδι του Play In.

Ο Παναθηναϊκός ξέρει πως θα κοντραριστεί με τη Μονακό στο πρώτο ματς του Play In, με τους Πράσινους να μαθαίνουν πλέον και την ώρα της αναμέτρησης.

Όπως γνωστοποίησε η EuroLeague, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μονακό θα διεξαχθεί την Τρίτη (21/4) στις 21:00, ενώ στις 21:45 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο νικητής του αγώνα Παναθηναϊκός – Μονακό θα κατακτήσει την 7η θέση και θα παλέψει στα Play Offs με αντίπαλο τη Βαλένθια.

Από την άλλη, ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, με τον νικητή να κατακτά την 8η θέση και να πέφτει στην «αγκαλιά» του πρώτου Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες του Play In:

Τρίτη 21/4

1. 21:00 Παναθηναϊκός – Μονακό

2. 21:45 Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 24/4

Ηττημένος 1 – Νικητής 2