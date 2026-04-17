EuroLeague: Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων του Play In
Ο Παναθηναϊκός ξέρει πως θα κοντραριστεί με τη Μονακό στο πρώτο ματς του Play In, με τους Πράσινους να μαθαίνουν πλέον και την ώρα της αναμέτρησης.
Όπως γνωστοποίησε η EuroLeague, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μονακό θα διεξαχθεί την Τρίτη (21/4) στις 21:00, ενώ στις 21:45 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο νικητής του αγώνα Παναθηναϊκός – Μονακό θα κατακτήσει την 7η θέση και θα παλέψει στα Play Offs με αντίπαλο τη Βαλένθια.
Από την άλλη, ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, με τον νικητή να κατακτά την 8η θέση και να πέφτει στην «αγκαλιά» του πρώτου Ολυμπιακού.
Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες του Play In:
Τρίτη 21/4
1. 21:00 Παναθηναϊκός – Μονακό
2. 21:45 Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 24/4
Ηττημένος 1 – Νικητής 2
