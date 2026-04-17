Παναθηναϊκός-Μονακό: Τα αποτελέσματα στη regular season
Η κανονική περίοδος στη EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/4 και ο Παναθηναϊκός AKTOR σημείωσε εμφατική νίκη επί της Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 97-62 στο T-Center και τερματίζοντας στην έβδομη θέση της κατάταξης.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ρίχνει όλο το βάρος στο Play-In, αντιμετωπίζοντας τη Μονακό στην έδρα του την προσεχή Τρίτη 21/4. Οι «πράσινοι» θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα playoffs απέναντι στους Μονεγάσκους, που τερμάτισαν στην όγδοη θέση, επικρατώντας της Χάποελ με 97-62 στο φινάλε της regular season.
Οι νίκες των δύο ομάδων ήταν μοιρασμένες στην κανονική περίοδο.
Η Μονακό επικράτησε με 92-84 στις 31/10, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Ο Κέντρικ Ναν ήταν πρώτος σκόρερ των «πράσινων» με 26 πόντους (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/5 βολές), όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές απέναντι στους Μονεγάσκους.
Στον αγώνα του T-Center, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 107-97 στις 27/4, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ναν (25π., 5ασ., 3ριμπ.), για την 34η αγωνιστική της regular season.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.