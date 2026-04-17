Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην έβδομη θέση της κατάταξης στη regular season και θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Μονακό.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/4 και ο Παναθηναϊκός AKTOR σημείωσε εμφατική νίκη επί της Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 97-62 στο T-Center και τερματίζοντας στην έβδομη θέση της κατάταξης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ρίχνει όλο το βάρος στο Play-In, αντιμετωπίζοντας τη Μονακό στην έδρα του την προσεχή Τρίτη 21/4. Οι «πράσινοι» θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα playoffs απέναντι στους Μονεγάσκους, που τερμάτισαν στην όγδοη θέση, επικρατώντας της Χάποελ με 97-62 στο φινάλε της regular season.

Οι νίκες των δύο ομάδων ήταν μοιρασμένες στην κανονική περίοδο.

Η Μονακό επικράτησε με 92-84 στις 31/10, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Ο Κέντρικ Ναν ήταν πρώτος σκόρερ των «πράσινων» με 26 πόντους (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/5 βολές), όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές απέναντι στους Μονεγάσκους.

Στον αγώνα του T-Center, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 107-97 στις 27/4, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ναν (25π., 5ασ., 3ριμπ.), για την 34η αγωνιστική της regular season.