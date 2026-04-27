Η EuroLeague έκανε γνωστούς αυτούς που θα σφυρίξουν τα Game 1 των αναμετρήσεων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στα Play Offs.

Η EuroLeague ετοιμάζεται να βάλει τα... καλά της και να μπει στο πιο συναρπαστικό κομμάτι της σεζόν με λίγες μόνο ώρες να απομένουν για την έναρξη της post season. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προετοιμάζονται πυρετωδώς για τις δικές τους «μάχες» με Μονακό εντός έδρας και Βαλένθια εκτός αντίστοιχα την Τρίτη 28 Απριλίου.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια των «αιωνίων» στα Game 1. Στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό (28/04, 21:00) διαιτητές θα είναι οι Εμίλιο Πέρεθ, Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι και Σάσο Πέτεκ.

Στην αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena (28/04, 21:45) θα σφυρίξουν οι Νταμίρ Γιαβόρ, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς.