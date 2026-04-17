Ερυθρός Αστέρας: Κάνει αίτημα αναβολής για το ντέρμπι με την Παρτίζαν
Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας και αναμένεται να κοντραριστούν στις 19 Απριλίου για την ABA Liga, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν αναβολή της αναμέτρησης.
Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς θα έχει να δώσει ματς για τα play-in της EuroLeague την Τρίτη (21/04), προκειμένου να πάρει την πρόκριση στα play-offs.
Ως εκ τούτου, για να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη φόρμα ο Ερυθρός Αστέρας για το παιχνίδι που θα κρίνει το μέλλον του στη EuroLeague, έστειλε επιστολή στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος που συμμετέχει και ζητά την αναβολή του αγώνα με τον «αιώνιο» αντίπαλό του.
Μεταξύ των αιτημάτων, τονίζει πως τη σεζόν 2022-23 η Παρτίζαν είχε ζητήσει πολλές φορές την αναβολή των ημιτελικών της ABA Liga, επειδή είχε τα ματς με τη Ρεάλ για τα play-offs της EuroLeague.
Το πιθανότερο σενάριο είναι η ABA Liga να κάνει δεκτό το αίτημα του Ερυθρού και να οριστεί καινούργια ημερομηνία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.
