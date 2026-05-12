Τσεντεβίτα - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Ανατροπή από το -21 και τρίτο ματς
Ολική ανατροπή πραγματοποίησε η Τσεντεβίτα, επιστρέφοντας από το -21 και επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα εντός έδρας με 92-86, κάνοντας τη σειρά 1-1.
Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με +21 στο στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου (39-18), ωστόσο δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ του προβάδισμα και είδε τους αντιπάλους του να αντιδρούν.
Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και έχοντας ως κορυφαίο τον Γκίμπσον με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισε ο Νόουρα που τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Πλέον η πρόκριση στα ημιτελικά της ABA Liga θα κριθεί σε τρίτο ματς στο Βελιγράδι στις 15 Μαΐου.
Τα δεκάλεπτα: 18-29, 40-51, 61-67, 92-86
