Τσεντεβίτα - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Ανατροπή από το -21 και τρίτο ματς

Η Τσεντεβίτα επέστρεψε από το -21 και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86, στέλνοντας τη σειρά των προημιτελικών σε τρίτο παιχνίδι.

Ολική ανατροπή πραγματοποίησε η Τσεντεβίτα, επιστρέφοντας από το -21 και επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα εντός έδρας με 92-86, κάνοντας τη σειρά 1-1.

Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με +21 στο στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου (39-18), ωστόσο δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ του προβάδισμα και είδε τους αντιπάλους του να αντιδρούν.

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και έχοντας ως κορυφαίο τον Γκίμπσον με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισε ο Νόουρα που τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Πλέον η πρόκριση στα ημιτελικά της ABA Liga θα κριθεί σε τρίτο ματς στο Βελιγράδι στις 15 Μαΐου.

 

Τα δεκάλεπτα: 18-29, 40-51, 61-67, 92-86

@Photo credits: x_kkcrvenazvezda
     

