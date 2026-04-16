Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας: Ντόντσιτς και Τζόκοβιτς παρακολουθούν μαζί το ματς
Παρέλαση μεγάλων σταρ είχε η Movistar Arena της Μαδρίτης με τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δίνουν το «παρών» στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα παρακολουθώντας το ματς δίπλα-δίπλα για την 38η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Σλοβένος σταρ βρίσκεται στην Ευρώπη παρακολουθώντας ειδική θεραπεία και αναμένει να επιστρέψει ενόψει των play offs των Λέικερς στο NBA, ενώ ο Σέρβος τενίστας συνηθίζει να παρακολουθεί πολλά παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
🤩 @lukadoncic and @DjokerNole in the house!@RMBaloncesto 🆚 @kkcrvenazvezda #RivalrySeries pic.twitter.com/vNJGx4kXVX— EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026
