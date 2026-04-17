Ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, πρόκειται να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, λόγω των αποφάσεων του Αθλητικού Δικαστή σχετικά με τον Τζόουνς και το Super Cup.

Μετά τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή, τόσο για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όσο και για το Super Cup, ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών ), προκειμένου να δικαιωθεί.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, από τις πρώτες στιγμές, βάσει του βίντεο που υπάρχει, τονίζουν πως δεν επρόκειτο για κίνηση του Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει να κάνει με το «μεσαίο δάχτυλο», αλλά είναι το γράμμα «W», από το «Win» που σημαίνει νίκη.

Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση για το πρόστιμο του Παναθηναϊκού για τη μη συμμετοχή του στο Super Cup, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τονίζουν ότι η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη και προβλέπει αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση. Ουσιαστικά η εν λόγω απόφαση ανοίγει τον «Ασκό του Αιόλου» και δημιουργεί προδεδικασμένο για μελλοντικές αποφάσεις, οι οποίες δεν θα λάμβάνουν υπόψιν τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.

Μένει πλέον να δούμε τι θα αποφασίσει το ΑΣΕΑΔ για τα παραπάνω και αν θα διαφοροποιήσει τις ποινές που επιβλήθηκαν.

