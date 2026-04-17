Γνωστή έγινε η ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργκίν Αταμάν από τον αθλητικό δικαστή για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι των αιωνίων.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού είχε αποχωρήσει τραυματίας λίγο πριν από το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο του T-Center έκανε μια χειρονομία στους φίλους του τριφυλλιού.

Για αυτή την κίνηση ο αθλητικός δικαστής τον τιμώρησε με ποινή τριών αγωνιστικών και πρόστιμο 30.000 ευρώ. Άρα ο Τζόουνς δεν θα παίξει στα δύο τελευταία ματς της regular season με Άρη και ΑΕΚ, αλλά και στο πρώτο ματς των playoffs.

Ο Έργκιν Άταμαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 ευρώ. Τέλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκτός από το πρόστιμο (10.000 ευρώ) που του επιβλήθηκε, θα πρέπει να κάνει έγγραφη ρητή ανάκληση των δηλώσεών του μέσα στις επόμενες δέκα μέρες.

Για Τζόουνς

«Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού συμμετοχής για τρεις (3) αγωνιστικές μέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τη χειρονομία (έργω εξύβριση) προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, ήτοι να σηκώσει το χέρι του προς τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας, προτάσσοντας το μεσαίο του δάκτυλο σε ένωση με τον αντίχειρα και έχοντας σε έκταση τον δείκτη, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του χεριού του (χειρονομία που δεν προσομοιάζει με το σύμβολο της νίκης “V” και το σχηματισμό του γράμματος “W”), η οποία συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-26»

Για Γιαννακόπουλο

«1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, στις οποίες προέβη μέσω του ανοικτού στο ευρύ κοινό λογαριασμό του στην εφαρμογή Instagram, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και γ) έγγραφη ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας».

Για Άταμαν

«Επιβάλλεται στον Ergin Ataman, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις καθιερωμένες σύντομες δηλώσεις («flash interview») και δημόσια δυσφημιστική για το άθλημα δήλωση, που μεταφέρθηκε από δημοσιογράφο της ΕΡΤ Α.Ε.» και β) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, για δήλωση κατά τη συνέντευξη τύπου, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, η οποία έλαβε χώρα, κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά το τέλος του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26».