Γνωστή έγινε η τιμωρία του Παναθηναϊκού για το γεγονός πως δεν κατέβηκε στο Super Cup.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει στο Super Cup στη Ρόδο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ. Εκείνη την περίοδο το τριφύλλι είχε ταξιδέψει στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Έτσι οι πράσινοι θα μπορούν να λάβουν μέρος στο Super Cup της νέας σεζόν.

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για την αδικαιολόγητη μη συμμετοχής της στην διοργάνωση SUPER CUP, που διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο», αναφέρεται.