Δημοσιεύτηκε νέο βίντεο στο οποίο δείχνει με ακρίβεια την χειρονομία που κάνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς στην εξέδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν από το τέλος του ντέρμπι και κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο του T-Center φάνηκε να κάνει μια χειρονομία στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα σχημάτισε το «W» με τα δάχτυλά του θέλοντας να αποτυπώσει τη λέξη «Win» η οποία σημαίνει νίκη. Σ' εκείνο το σημείο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξασφαλίσει το διπλό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και με αυτόν τον τρόπο ο Ταϊρίκ Τζόουνς θέλησε να την δείξει στην «πράσινη» εξέδρα.