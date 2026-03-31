Ταϊρίκ Τζόουνς: Το video που φαίνεται ξεκάθαρα η χειρονομία του στην εξέδρα του Παναθηναϊκού
Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν από το τέλος του ντέρμπι και κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο του T-Center φάνηκε να κάνει μια χειρονομία στους φίλους του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα σχημάτισε το «W» με τα δάχτυλά του θέλοντας να αποτυπώσει τη λέξη «Win» η οποία σημαίνει νίκη. Σ' εκείνο το σημείο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξασφαλίσει το διπλό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και με αυτόν τον τρόπο ο Ταϊρίκ Τζόουνς θέλησε να την δείξει στην «πράσινη» εξέδρα.
We have obtained clearer video footage of yesterday’s incident involving Tyrique Jones. The new angle shows that the player made a ‘W’ gesture toward the Panathinaikos fans while exiting the court!— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 31, 2026
We apologize for the earlier misunderstanding🙏#olympiacosbc #paobc #greece…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.