Η βαθμολογία της Euroleague: Οριστικά πρώτος ο Ολυμπιακός!

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά τα πρώτα ματς της τελευταίας αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει την 1η θέση στην κανονική περίοδο για δεύτερη σερί σεζόν.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 85-76 και να τερματίσει στην 1η θέση της regular season για δεύτερη σερί σεζόν.

Πλέον θα περιμένει τον αντίπαλό του στα Playoffs και θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση μέσα από την διαδικασία του Play In.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Ρεάλ Μαδρίτης «κλείδωσε» το αβαντάζ της έδρας κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Φενέρ έκανε το καθήκον της κόντρα στην Βιλερμπάν.

Με... τιμητικές νίκες έκλεισαν την κανονική περίοδο Παρτίζαν και Βίρτους που επικράτησαν των Μπασκόνια (εντός) και Μακάμπι (εκτός).

Η τελευταία αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 26-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 24-14 * Φενέρμπαχτσε 24-14 * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 Ζάλγκιρις 22-15 Παναθηναϊκός 21-16 Ερυθρός Αστέρας 21-17 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-21 Παρτίζαν 16-22 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 14-24 Μπασκόνια 13-25 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-30

* Έχουν προκριθεί στα playoffs