Η βαθμολογία της Euroleague: Οριστικά πρώτος ο Ολυμπιακός!
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 85-76 και να τερματίσει στην 1η θέση της regular season για δεύτερη σερί σεζόν.
Πλέον θα περιμένει τον αντίπαλό του στα Playoffs και θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση μέσα από την διαδικασία του Play In.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Ρεάλ Μαδρίτης «κλείδωσε» το αβαντάζ της έδρας κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Φενέρ έκανε το καθήκον της κόντρα στην Βιλερμπάν.
Με... τιμητικές νίκες έκλεισαν την κανονική περίοδο Παρτίζαν και Βίρτους που επικράτησαν των Μπασκόνια (εντός) και Μακάμπι (εκτός).
Η τελευταία αγωνιστική (38η)
Πέμπτη 16/4
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
Παρασκευή 17/4
19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
Η Κατάταξη
- * Ολυμπιακός 26-12
- * Βαλένθια 24-13
- * Ρεάλ Μαδρίτης 24-14
- * Φενέρμπαχτσε 24-14
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14
- Ζάλγκιρις 22-15
- Παναθηναϊκός 21-16
- Ερυθρός Αστέρας 21-17
- Μονακό 21-16
- Μπαρτσελόνα 20-17
- Dubai Basketball 19 -18
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20
- Μπάγερν Μονάχου 17-20
- Αρμάνι Μιλάνο 17-21
- Παρτίζαν 16-22
- Παρί 15-22
- Βίρτους Μπολόνια 14-24
- Μπασκόνια 13-25
- Αναντολού Εφές 12-25
- Βιλερμπάν 8-30
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
