Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την κανονική διάρκεια της EuroLeague, τερματίζοντας στην πρώτη θέση της κατάταξης. Πλέον, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα Play Offs.

Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση, μετά την διαδικασία του Play In.

Οι ομάδες που κατέλαβαν την ένατη και δέκατη θέση θα παίξουν ένα μονό παιχνίδι, με τον ηττημένο να αποκλείεται. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του άλλου παιχνιδιού του Play-In, δηλαδή την ομάδα που τερμάτισε έβδομη ή όγδοη, για να κριθεί η τελευταία θέση των playoffs, σε σειρά best-of-five απέναντι στην πρώτη της κανονικής περιόδου, δηλαδή τον Ολυμπιακό.