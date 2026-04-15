Ο κόσμος της ΑΕΚ θα δώσει δυναμικό παρών το βράδυ της Τετάρτης στη SUNEL Arena, καθώς η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε ότι απέμειναν 525 εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μπανταλόνα, ο οποίος θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League (15/4, 19:30, LIVE από το Gazzetta).

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του Basketball Champions League (15/4, 19:30, LIVE από το Gazzetta), και με νίκη επί των Καταλανών, εξασφαλίζει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η Μπανταλόνα έφερε τη σειρά στο 1-1 και έτσι η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί στα Άνω Λιόσια, με τον κόσμο της ΑΕΚ να αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» για να στηρίξει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα. Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, απέμειναν μόνο 525 εισιτήρια για το πιο σημαντικό ματς της χρονιάς και η SUNEL Arena θα είναι κατάμεστη!

Άπαντες στις τάξεις της «Ένωσης» κατανοούν τη σημασία του αγώνα και το διακύβευμα, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να παραδέχεται: «Είμαστε όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που έχουμε μπροστά μας, που είναι να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο BCL βάσει ρεκόρ μέχρι και αυτή τη φάση».

Εξάλλου, οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στη χθεσινή προπόνηση στη SUNEL Arena για να εκφράσουν την έμπρακτη στήριξή τους στον Σάλε και στους παίκτες του.