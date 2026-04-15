Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του Basketball Champions League (15/4, 19:30, LIVE από το Gazzetta), και, με νίκη επί των Καταλανών, εξασφαλίζει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Μπανταλόνα (15/4, 19:30, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League.

Οι Καταλανοί έφεραν τη σειρά στο 1-1 και έτσι η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί στα Άνω Λιόσια, με τον κόσμο της ΑΕΚ να αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» για να στηρίξει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Άπαντες στις τάξεις της «Ένωσης» κατανοούν τη σημασία του αγώνα και το διακύβευμα, με τον 73χρονο κόουτς να παραδέχεται: «Είμαστε όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που έχουμε μπροστά μας, που είναι να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο BCL βάσει ρεκόρ μέχρι και αυτή τη φάση».

Εξάλλου, οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στη χθεσινή προπόνηση στη SUNEL Arena για να εκφράσουν την έμπρακτη στήριξή τους στον Ντράγκαν Σάκοτα και στους παίκτες του, πριν από το πιο σημαντικό ματς της χρονιάς.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.