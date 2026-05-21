Νίκολιτς για Ομπράντοβιτς: «Είμαι προνομιούχος που περνάω χρόνο μαζί του, ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του μπάσκετ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς υποκλίθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ αποθέωσε τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή

Ο Μάρκο Νίκολιτς θριάμβευσε στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος, ενώ έφτασε με την Ένωση μέχρι τους 8 του Conference League εκεί όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στην πολύ μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στη Mozzart Sport, ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε στην ΑΕΚ, τους συμπατριώτες του και παίκτες του στην Ένωση, Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς, αλλά και στον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο ιδιοκτήτη που είχε ποτέ.

Δεν παρέλειψε να σταθεί στον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στον σπουδαίο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Αναλυτικά όσα είπε για Ομπράντοβιτς και Βουγιόσεβιτς

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Όλοι νιώθουμε για τον Ζέλικο. Είναι μια σπάνια περίπτωση στον αθλητισμό το να νοιάζεται το κοινό τόσο βαθιά για έναν προπονητή. Αυτό το συναίσθημα του σε περιμένουμε να εκπληρώσεις ένα παλιό όνειρο είναι απολύτως λογικό. Έφερε στην Παρτίζαν τον μοναδικό ευρωπαϊκό της τίτλο και είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του μπάσκετ. Είμαι προνομιούχος που μιλάω και περνάω χρόνο μαζί του περιστασιακά. Αν και δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ, η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η ιστορία δεν έχει φτάσει ακόμη στην ολοκλήρωσή της. Ο Ζέλικο έχει ακόμη να δώσει στην Παρτίζαν και δεν έχει τελειώσει την αποστολή του. Είναι φανατικός στη δουλειά του, σεβαστός από όλους τους συναδέλφους του, ένας άνθρωπος που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη αναζητώντας συνεχώς νέα γνώση. Είναι η ενσάρκωση του επαγγέλματος του προπονητή. Και πάλι, αυτή είναι η αίσθησή μου, όχι εσωτερική πληροφόρηση».

Για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή: «Το πήρα πολύ βαριά. Ο Ντούλε αναγνώρισε κάτι σε μένα, παρότι ερχόμαστε από διαφορετικά αθλήματα. Άσκησε πίεση υπέρ μου και με προστάτευσε στα ΜΜΕ στην αρχή, κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Παρότι όλοι ξέραμε ότι ήταν άρρωστος, δεν μπορείς να προετοιμαστείς για μια τέτοια απώλεια. Είναι μεγάλη απώλεια για την κοινωνία μας. Ήταν άνθρωπος πολύ ευρύτερων οριζόντων από τον αθλητισμό, στη δουλειά του ήταν ιδιοφυΐα. Ήταν τόσο αφοσιωμένος που τελικά έχασε την υγεία του, κάτι που είχε πει και ο ίδιος. Σπάνια συναντάς τέτοιον άνθρωπο, απόλυτα αφοσιωμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Τώρα όλοι τον επικαλούνται, κάτι χαρακτηριστικό για εμάς, να το κάνουμε κυρίως αφού κάποιος φύγει, αλλά όσο ήταν μαζί μας δεν ήταν ακριβώς έτσι. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα».