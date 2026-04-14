Οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της Ένωσης, ενόψει του «τελικού» με την Μπανταλόνα, δείχνοντας πως είναι δίπλα στην ομάδα. Αποθέωση στον Σάκοτα

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Μπανταλόνα (15/04, 19: 30) για το Game 3 των play-offs του BCL, με τον κόσμο της «Ένωσης» να δίνει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση πριν τον «τελικό».

Η Original είχε δώσει ραντεβού για την Τρίτη το μεσημέρι έτσι ώστε να βρεθεί στη SUNEL Arena και να στηρίξει τους παίκτες της Βασίλισσας και τον Ντράγκαν Σάκοτα πριν τον τελικό με τη Μπανταλόνα (15/4, 19:30).

Αντιπροσωπεία της Original και κάποιοι μεμονωμένοι φίλαθλοι βρέθηκαν στη SUNEL Arena δίνοντας σύνθημα πρόκρισης. Το σύνθημα «ΑΕΚ γερά με τσαμπούνα θα γίνεις πάλι πρώτη, μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη», έκλεψε την παράσταση.

Επίσης ο κόσμος αποθέωση τον Ντράγκαν Σάκοτα και ο Σάλε ευχαρίστησε τους οπαδούς της Ένωσης για την στήριξη σε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Άλλωστε ο Σάκοτα αποθεώνεται σε κάθε εντός έδρας ματς της ΑΕΚ. Ένας θρύλος για τη Βασίλισσα που θέλει να την οδηγήσει φέτος σε άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως πλησιάζει το sold out, αφού έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια στο πάνω διάζωμα του γήπεδο. Όλα δείχνουν πως η SUNEL Arena θα είναι κατάμεστη στο ματς της σεζόν.