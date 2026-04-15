Ο Νίκος Καρφής γράφει για τη μάχη της σεζόν της ΑΕΚ κόντρα στη Μπανταλόνα και στέκεται και στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ που ψάχνει επική ανατροπή, ζητώντας από όλο τον κόσμο να πιστέψει!

Έφτασε η μεγάλη μέρα για το πιο σημαντικό ματς της σεζόν για την ΑΕΚ. Για την Ένωση των υπερβάσεων που για άλλη μια σεζόν διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Μια από τις πιο σταθερές ομάδες στο BCL η Βασίλισσα.

Την Τετάρτη στις 19:30 θα υποδεχθεί τη Μπανταλόνα σε μια πραγματική μάχη κόντρα σε Θεούς και Δαίμονες. Τώρα που είπα για «Θεούς και Δαίμονες» εύχομαι να μην δούμε τα ίδια με το Game 2 από πλευράς διαιτησίας και να είναι ακριβοδίκαιοι οι άνθρωποι που θα διευθύνουν το ματς. Να σταθούν στο ύψος της περίστασης.

Εκεί που θα πρέπει να σταθεί και ο κόσμος της ΑΕΚ για να σπρώξει την ομάδα του Σάκοτα στην πρόκριση κόντρα στα προγνωστικά που υπήρχαν στο ξεκίνημα της σειράς.

Η ΑΕΚ των υπερβάσεων έχει 7/7 σε εντός έδρας προημιτελικό στο BCL

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα μεγάλο ματς. 'Εναν... τελικό στο σπίτι της για άλλη μια φορά, όπως πέρυσι κόντρα στη Ναντέρ. Η Βασίλισσα δείχνει χαρακτήρα κάθε φορά που παίζει μπροστά στον κόσμο της σε προημιτελικά του BCL.

Τελευταία ανάμνηση το περσινό Game 3 κόντρα στη Ναντέρ, εκεί όπου η SUNEL Arena έγινε.... ηφαίστειο και έλιωσε τους Γάλλους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Η Ένωση έχει το απόλυτο όταν καλείται να παίξει προημιτελικό του BCL μπροστά στους οπαδούς της. Επτά νίκες σε επτά εντός έδρας ματς. Εντυπωσιακό. Από την άλλη η Μπανταλόνα μετρά 3 σερί εκτός έδρας ήττες στο BCL. Ας ελπίσουμε πως θα συνεχίσουν τα σερί τους και οι δύο ομάδες!

Πρέπει να παίξει... μπάλα και ο κόσμος όπως το έχει κάνει και σε παλιότερα μεγάλα ματς, λυγίζοντας τον αντίπαλο μαζί με την ομάδα. Η ΑΕΚ του Σάκοτα είναι μαθημένη στις υπερβάσεις.

Ήταν αουτσάιντερ πριν ξεκινήσει το Game 1. Και τώρα με το σκορ στο 1-1 και με το Game 3 στην έδρα της, πάλι αουτσάιντερ είναι σύμφωνα με τις στοιχηματικές.

Οι Ισπανοί έχουν περίπου τριπλάσιο μπάτζετ, δείχνουν να έχουν πιο γεμάτο ρόστερ και μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί με πολύ καλύτερο τρόπο από τη διαιτησία. Για να το πω κομψά και να μην ξεφύγω μετά από όσα είδα στο Game 3. Εύχομαι ο Γκρέι να μην έχει 3 φάουλ στο 15' και να τον αφήσουν να παίξει.

Η ΑΕΚ καλείται να αποκλείσει το φαβορί της διοργάνωσης του Ρούμπιο, του Πάρκερ, του Χάνγκα, του Χαντ. Προσδοκά να πετάξει εκτός συνέχειας τους διοργανωτές του Final Four και αυτό είναι τρομερά δύσκολο. Αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για την αρμάδα του Σάκοτα.

Το γήπεδο να.... βράζει, έπρεπε να έχει γίνει ήδη sold out

Οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα, στηρίζουν την ομάδα με όλη τους την ψυχή. Είμαι σίγουρος πως όσοι βρεθούν στη SUNEL Arena δεν θα έχουν φωνή μετά το τέλος του ματς.

Θα τα δώσουν όλα με φωνές και συνθήματα για την Βασίλισσα με σκοπό στο τέλος να πανηγυρίσουν παρέα με την ομάδα. Φέρνω στην μνήμη μου την ατμόσφαιρα κόντρα στη Βόννη πέρυσι, με τη Ναντέρ την περσινή σεζόν και φυσικά στο Final Four του 2025.

Θέλω να δώ το ίδιο και ακόμα πιο ψηλά τα ντεσιμπέλ στο Game 3 με την Μπανταλόνα. Είναι πολύ ποιοτική ομάδα και θα χρειαστεί υπέρβαση από όλους. Η Original και ορισμένοι μεμονωμένοι φίλοι της ΑΕΚ πήγαν στην προπόνηση της Τρίτης και... έφτιαξαν τους παίκτες και τον Σάκοτα πριν την μάχη.

Ο κόσμος ανυπομονεί για το μεγάλο ματς, ωστόσο θα ήθελα ήδη να έχει γίνει το sold out. Sold out θα ήθελα να δω από την προηγούμενη Πέμπτη-Παρασκευή. Μένουν ελάχιστα διαθέσιμα που μπορεί να έχουν εξαντληθεί σε λίγα λεπτά.

Αλλά η προσπάθεια και το μπάσκετ που παίζει η ΑΕΚ του Σάκοτα άξιζε ένα sold out χρόνο ρεκόρ. Ελπίζω να ανακοινωθεί κάποια στιγμή μέσα στη μέρα. Όποιος δεν το πιστεύει, ας κάτσει σπίτι του.

Χαρμόσυνα μαντάτα στο μέτωπο των επιστροφών, αφού όπως όλα δείχνουν οι Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος και Κουζμίνσκας θα ειναι ετοιμοπόλεμοι για να ενισχύσουν την ΑΕΚ.

Και σε αυτό το ματς χρειάζεται ένα βαθύ rotation από τον Σάκοτα. Όλοι πρέπει να προσφέρουν, κανείς δεν περισσεύει. Περιμένω άλλο ένα σπουδαίο ματς από Γκρέι και Μπάρτλεϊ. Θέλω να βοηθήσουν Νάναλι και Μπράουν.

Αυτή η τετράδα και η απόδοση της θα κρίνει πολλά, μαζί με τον ελληνικό κορμό φυσικά. Τον Φλιώνη, τον Κατσίβελη, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Σκορδίλη.

Και προσοχή στο πως θα προσαρμοστεί η άμυνα στην επιστροφή του Μπιργκάντερ. Γιατί μέχρι τώρα η Μπανταλόνα δεν είχε κλασικό σέντερ και με την απουσια του Τόμιτς.

H remontada την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια

Θα κλείσω το blog με μια ποδοσφαιρική πινελιά. Πόσο ωραίο είναι που η ΑΕΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ βρίσκεται στα προημιτελικά ευρωπαϊικής διοργάνωσης και διεκδικεί πρόκριση στους 4.

Όπως και το σύνολο του Σάκοτα, έτσι και εκείνο του Νίκολιτς αξίζει το χειροκρότημα για όλη την φετινή πορεία. Στο +5 στο ελληνικό πρωτάθλημα και την πρώτη θέση. Στους 8 του Conference.

Έχει μπροστά τον δεύτερο προημιτελικό κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Στη ρεβάνς του 3-0 του Βαγιέκας. Πολύ δύσκολη αποστολή. Αλλά στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, όσο ζεις ελπίζεις. Και η παρέα του Πινέδα, του Βάργκα, του Μαρίν, του Ρέλβας, του Ρότα, του Μουκουντί, Στρακόσα, του Κοϊτά (των Γιόβιτς και Μάνταλου που θα λείπουν) δείχνει αποφασισμένη να παλέψει. Στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν γίνει επικές ανατροπές. Γιατί να μην δούμε άλλη μία;

Το γήπεδο θα είναι γεμάτο από όλους όσους πιστεύουν στην ανατροπή. Και με τη... φλόγα του κόσμου και με την τρέλα των παικτών όλα μπορούν να συμβούν. Όλοι όσοι βρεθούν στο γήπεδο την Πέμπτη, θα πρέπει να πιστεύουν και να σπρώξουν την ομάδα από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Όσοι δεν πιστεύουν, καλύτερα να κάτσουν σπίτι. Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω με ορισμένα παραδείγματα (ευτυχώς λίγα) που ψάχνουν να πουλήσουν τα εισιτήρια τους. Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Ακόμα και 5-0 να ήταν το πρώτο ματς, η Νέα Φιλαδέλφεια θα έπρεπε να είναι γεμάτη. Για να χειροκροτήσουν την φετινή προσπάθεια.

Κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία. Το 3-0 του πρώτου ματς δεν έλεγε την αλήθεια. Πήγαν όλα στραβά στην ΑΕΚ, αλλά ακόμα δεν τελείωσε. Αρκετός κόσμος πιστεύει στην ανατροπή και θα είναι εκεί δίπλα στους παίκτες. Ελάχιστοι που θέλουν να πουλήσουν τα εισιτήρια τους, ας το ξανασκεφτούν για να αλλάξει λίγο η νοοτροπία τους. Να ψάξουν καλά μέσα στο μυαλό τους και να αναθεωρήσουν. Στα δύσκολα δείχνεις ποιος είσαι. Στα εύκολα όλοι είναι μάγκες. Ευτυχώς οι περισσότεροι το πιστεύουν και ας ήρθε 3-0 στο πρώτο ματς. Έτσι πρέπει, να πιστεύεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Πάνω από όλα η αγάπη για την ομάδα. Η αγνή και ανιδιοτελή αγάπη που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Διήμερο σπουδαίο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Εύχομαι να έρθουν δύο προκρίσεις για να συνεχιστεί το ταξίδι για αυτά τα δύο υπέροχα σύνολα που έχουν φτιάξει σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο οι μαέστροι Σάκοτα και Νίκολιτς.