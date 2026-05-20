Stoiximan GBL: Το πρόγραμμα ημιτελικών και τελικών
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών και των τελικών της Stoiximan GBL. Για τους ημιτελικούς θα κοντραριστεί ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ-Άρης (Game 3 στη SUNEL Arena τη Δεύτερα 25/5).
Ημιτελικοί
(1) Ολυμπιακός - (4) ΑΕΚ ή (5) Άρης
1ος αγώνας: 28/5, 20:15 Ολυμπιακός - ΑΕΚ ή Άρης ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
2ος αγώνας: 30/5, 17:00 ΑΕΚ ή Άρης - Ολυμπιακός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
3ος αγώνας (αν χρειαστεί): 1/6, Ολυμπιακός - ΑΕΚ ή Άρης ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
(2) Παναθηναϊκός - (3) ΠΑΟΚ
1ος αγώνας: 28/5, 18:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
2ος αγώνας: 30/5, 15:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
3ος αγώνας (αν χρειαστεί): 1/6, 20:15 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Τελικοί
1ος αγώνας: 3/6, 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
2ος αγώνας: 5/6, 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
3ος αγώνας: 8/6, 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
4ος αγώνας (αν χρειαστεί): 10/6, 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
5ος αγώνας (αν χρειαστεί): 13/6, 18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
