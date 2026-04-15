Η Euroleague επέβαλλε πρόστιμα σε τέσσερις ομάδες για υπέρβαση στο salary cap - Τι είπε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Η Euroleague τιμώρησε με βαριά χρηματικά πρόστιμα τις ομάδες που έκαναν υπέρβαση του salary cap για τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να καταβάλλει το υψηλότερο πρόστιμο ύψους 3.065 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του salary cαπ Cap κατά 6,185 εκατομμύρια ενώ, ενώ ακολουθούν η Αναντολού Εφές με 1.070.000 εκατομμύρια ευρώ, η Χάποελ Τελ Αβίβ με 1 εκατομμύριο ευρώ και ο Ολυμπιακός για 300.000 ευρώ.

Δια του εκπροσώπου του, Γιώργου Αθανασίου, ο Παναθηναϊκός AKTOR ζήτησε να μην ισχύσει ο κανονισμός του salary cap για φέτος και την επόμενη σεζόν και ο CEO της Euroleague Τσους Μπουένο απάντησε ότι συνιστά παράβαση των κανονισμών του «ίδια μέτρα και ίδια σταθμά» για όλους.

Τότε, ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού AKTOR Γιώργος Αθανασίου ζήτησε ψηφοφορία και το αίτημα της ελληνικής ομάδας απορρίφθηκε με ψήφους 12-1.

Το ποσό υπό κανονικές συνθήκες πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου και εν συνεχεία να μοιραστεί στις υπόλοιπες ομάδες (πλην Βιλερμπάν που είναι χαμηλά στο salary cap), αλλά μετά από νέο αίτημα της νομικής εκπροσώπου του συλλόγου Μαργαρίτας Θάνου, το πιθανότερο είναι να γίνει μια διευκόλυνση με δόσεις μέχρι τις αρχές της νέας σεζόν.