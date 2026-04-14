Όλα όσα αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ECA και αφορούν οικονομικά θέματα, αλλά και το τριετές στρατηγικό πλάνο της Euroleague. Πόσο αποτιμήθηκε η αξία της λίγκας.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ECA την Τρίτη (14/4) στη Βαρκελώνη οδήγησε στη λήψη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τις μορφές των διοργανώσεων, την οικονομική κατανομή και την επόμενη φάση του τριετούς στρατηγικού πλάνου της Euroleague Basketball.

Η συνάντηση αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεχή εξέλιξη του οργανισμού, με έντονη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αγωνιστική ισορροπία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για διατήρηση της μορφής των 20 ομάδων με σύστημα round-robin για τη σεζόν 2026–27 της EuroLeague, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τη στρατηγική πρόθεση διερεύνησης ευκαιριών επέκτασης στο άμεσο μέλλον.

Οι σύλλογοι εξέτασαν επίσης προτεινόμενες βελτιώσεις στις συνθήκες ταξιδιών και υγείας που παρουσίασε η Ένωση Παικτών της EuroLeague (ELPA), ενώ θα συζητήσουν την πιθανή εφαρμογή αυτών των βελτιώσεων τόσο σε επίπεδο λίγκας όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων συλλόγων.

Επιπλέον, οι σύλλογοι-μέλη ενέκριναν την αρχική διερεύνηση μιας νέας υψηλού προφίλ διοργάνωσης προετοιμασίας, με τη συμμετοχή των πρωταθλητών EuroLeague και EuroCup, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το ανταγωνιστικό οικοσύστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης σημαντικές βελτιώσεις στη δομή του EuroCup. Αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση του συστήματος πρόκρισης βάσει αγωνιστικής αξίας, με τουλάχιστον 10 ομάδες να προκρίνονται μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων, καθώς και πολυετείς άδειες για επιλεγμένους συλλόγους. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και των εθνικών λιγκών.

Εξέλιξη της Οικονομικής Κατανομής της EuroLeague

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA ενέκρινε μια ιστορική αναθεώρηση του μοντέλου οικονομικής κατανομής της EuroLeague, την πρώτη σημαντική αλλαγή εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Το νέο πλαίσιο αντανακλά την αυξημένη εμπορική ωριμότητα της λίγκας και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Ενισχύει το συλλογικό πνεύμα του οργανισμού, επιβραβεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και αναγνωρίζοντας τη συμβολή κάθε συλλόγου.

Το αναθεωρημένο μοντέλο εισάγει δύο βασικές δεξαμενές κατανομής:

• Δεξαμενή Σχετική με τα Τηλεοπτικά Δικαιώματα

Οι σύλλογοι με άδεια συμμετοχής θα διατηρούν το 65% των καθαρών εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα που παράγονται στις αντίστοιχες αγορές τους.

Το υπόλοιπο 35% θα κατανέμεται ισόποσα μεταξύ όλων των συλλόγων με άδεια.

• Εμπορική Δεξαμενή της Λίγκας

(συνολικό διαθέσιμο ποσό προς διανομή μείον τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα)

Το 75% θα κατανέμεται μεταξύ όλων των συμμετεχόντων συλλόγων βάσει συνδυασμού αγωνιστικής απόδοσης, εμπλοκής φιλάθλων (συμπεριλαμβανομένης της προσέλευσης, της τηλεθέασης και της ψηφιακής αλληλεπίδρασης) και ιστορικών επιδόσεων.

Το υπόλοιπο 25% θα κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των συλλόγων με άδεια.

Μετά από ήδη ισχυρή ετήσια αύξηση 18% στις διανομές προς τους συλλόγους για τη σεζόν 2025–26, το νέο αυτό μοντέλο θέτει τις βάσεις για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη, με τη λίγκα να προβλέπει νέα διψήφια αύξηση για τη σεζόν 2026–27, φτάνοντας σε νέο ιστορικό ρεκόρ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης να συνεχίσει την αξιολόγηση πιθανών περαιτέρω βελτιώσεων στα κριτήρια οικονομικής κατανομής, που ενισχύουν το συλλογικό πνεύμα της λίγκας, ενθαρρύνουν όλα τα μέρη να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κοινού «προϊόντος» και των συλλόγων-μελών, και επιβραβεύουν αντίστοιχα αυτές τις συνεισφορές.

Δομή Αδειοδότησης και Στρατηγική Επέκταση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα 10ετών αδειών σε ένα μόνιμο μοντέλο «franchise», με στόχο την ολοκλήρωσή του έως τη σεζόν 2026–27.

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, να αυξήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων και να ανοίξει νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τη λίγκα και τους συλλόγους της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν επίσης για το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς, με περισσότερους από 10 συλλόγους και αγορές να έχουν υποβάλει επιστολές ενδιαφέροντος για ένταξη στη λίγκα, στο πλαίσιο μιας επερχόμενης διαδικασίας επέκτασης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα την πρώτη φάση διερεύνησης τον Ιούλιο του 2026.

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ανεξάρτητη αποτίμηση από την JB Capital καθόρισε τη συνολική επιχειρηματική αξία της EuroLeague και των αδειοδοτημένων συλλόγων της στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αποτίμηση αυτή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 25% μετά την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της λίγκας και την εφαρμογή του μοντέλου franchise.

Εμπλοκή Ενδιαφερόμενων Μερών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball και η διοικητική ομάδα ενημέρωσαν επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεχιζόμενη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων με το NBA σχετικά με το ενδεχόμενο πρότζεκτ «NBA Europe».

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του για διατήρηση ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου με το NBA, με στόχο τη διερεύνηση στρατηγικών συνεργασιών που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η διοίκηση της Euroleague Basketball θα επικεντρωθεί στα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες εβδομάδες».

