Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλπέρ Γιλμάζ στον σύλλογο, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του General Manager.

Συγκεκριμένα ο άνθρωπος ο οποίος είχε βραβευτεί από τη EuroLeague δύο συνεχόμενες χρονιές (2021-2022), ως κορυφαίος διευθυντικό στέλεχος, επιστρέφει στον τουρκικό σύλλογο, για να αναλάβει χρέη γενικού διευθυντή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές:

«Ο Αλπέρ Γιλμάζ, ο οποίος έχει υπηρετήσει τον σύλλογό μας για πολλά χρόνια τόσο ως παίκτης όσο και ως μάνατζερ, έχει κατακτήσει 22 τίτλους σε επίπεδο Ανδρικής Ομάδας και έχει επιλεγεί από την EuroLeague ως «Gianluigi Porelli Manager of the Year» για δύο συνεχόμενες χρονιές, επιστρέφει στον σύλλογό μας ως Γενικός Διευθυντής.

Ως οικογένεια της Αναντολού Εφές, ευχόμαστε στον κ. Γιλμάζ κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής».