Αναντολού Εφές: Επιστρέφει ο Αλπέρ Γιλμάζ ως GM
Ο Αλπέρ Γιλμάζ επιστρέφει στην Αναντολού Εφές για να αναλάβει τα καθήκοντα του General Manager της ομάδας.
Συγκεκριμένα ο άνθρωπος ο οποίος είχε βραβευτεί από τη EuroLeague δύο συνεχόμενες χρονιές (2021-2022), ως κορυφαίος διευθυντικό στέλεχος, επιστρέφει στον τουρκικό σύλλογο, για να αναλάβει χρέη γενικού διευθυντή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές:
«Ο Αλπέρ Γιλμάζ, ο οποίος έχει υπηρετήσει τον σύλλογό μας για πολλά χρόνια τόσο ως παίκτης όσο και ως μάνατζερ, έχει κατακτήσει 22 τίτλους σε επίπεδο Ανδρικής Ομάδας και έχει επιλεγεί από την EuroLeague ως «Gianluigi Porelli Manager of the Year» για δύο συνεχόμενες χρονιές, επιστρέφει στον σύλλογό μας ως Γενικός Διευθυντής.
Ως οικογένεια της Αναντολού Εφές, ευχόμαστε στον κ. Γιλμάζ κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής».
Kulübümüze hem oyuncu hem de yönetici olarak çok uzun süre hizmet etmiş, A Takım düzeyinde 22 kupa kazanmış, EuroLeague tarafından iki yıl üst üste "Gianluigi Porelli EuroLeague Yılın Yöneticisi" seçilmiş olan Alper Yılmaz, Genel Direktörümüz olarak kulübümüze geri dönüyor.… pic.twitter.com/BF0UlnlGFW— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) April 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.