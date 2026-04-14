Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συμμετείχε κανονικά στη σημερινή (14/4) τελευταία προπόνηση του Άρη θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι (15/4, 18:00) με τον ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ έχασε το μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας των «κίτρινων» λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα, συμμετείχε όμως στις δύο τελευταίες προπονήσεις του Άρη. Κι έτσι τέθηκε στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς για το εκτός έδρας ντέρμπι (15/4, 18:00) με τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα από τα παιχνίδια που θα κρίνουν την είσοδο του Άρη στην τετράδα καθώς για να αποκτήσει πλεονέκτημα (σε περίπτωση ισοβαθμίας) απέναντι στον Δικέφαλο θα πρέπει να νικήσει και με διαφορά έξι πόντων για να καλύψει την ήττα του πρώτου γύρου στο Nick Galis Hall.

Εκτός αποστολής παρέμεινε ο Βασίλης Καζαμίας ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού. Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης, ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Διονύσης Αγγέλου υποστήριξε ότι… «προερχόμαστε από ένα πάρα πολύ καλό διάστημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά για να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την καλή μας αγωνιστική περίοδο, πρέπει να τελειώσουμε με τον ίδιο δυναμικό τρόπο. Ξεκάθαρος στόχος μας είναι το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Αρχής γενομένης από το αυριανό ματς, θα προσπαθήσουμε να το κατακτήσουμε».