Ο Λάρκιν εκνευρίστηκε με χρήστη των... 1.000 followers στο X: «Τώρα χρειάζεται κάποιος μπροστά μου;»

Ο Σέιν Λάρκιν νευρίασε με χρήστη του «X» και φρόντισε να του απαντήσει όταν σχολίασε ότι χρειάζεται άλλος παίκτης μπροστά από εκείνον.

Ο Αμερικανός γκαρντ διανύει την 8η διαδοχική σεζόν του στην Αναντολού Εφές και την 9η συνολικά στην Euroleague (σ.σ. έχοντας και μια χρονιά στην Μπασκόνια) και αν μη τι άλλο αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες (αν όχι τον πιο βασικό) της επιτυχίας που έχει γνωρίσει η τουρκική ομάδα.

Διαβάζοντας ο ίδιος σχόλια στο «Χ» τα οποία τον αμφισβητούν, θέλησε να στείλει τις δικές του απαντήσεις. Συγκεκριμένα χρήστης της πλατφόρμας ανέφερε ότι χρειάζεται καλός γκαρντ ο οποίος να παίζει μπροστά από εκείνον, προκαλώντας την αντίδραση του Λάρκιν.

«Πριν τραυματισμό είχα 17 πόντους και 5 ασίστ κατά μέσο όρο. Τώρα χρειάζεται κάποιος μπροστά από εμένα. Είναι τρελό, βρείτε μου άλλους που να το έχουν κάνει αυτό. Δεν υπάρχουν πολλοί εκεί έξω. Ασέβεια. Τα σκουπίδια κάποιου είναι ο θησαυρός κάποιου άλλου...» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 34χρονος Λάρκιν.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε μόλις 12 παιχνίδια λόγω τραυματισμού και μέτρησε κατά μέσο όρο 15.2 πόντους, 4.2 ασίστ, 2.3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 51% στα δίποντα, 43% στα τρίποντα και 89% στις βολές.

Η Αναντολού Εφές αποτελεί τον επόμενο και τελευταίο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο της Euroleague, με τους «πράσινους» να υποδέχονται στο «T-Center» την τουρκική ομάδα την ερχόμενη Παρασκευή (17/4, 21:15)