Έτοιμος θα είναι ο Νάντο Ντε Κολό ενόψει των Playoffs μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί.

Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Γάλλο γκαρντ ενόψει του πρώτου τζάμπολ των Playoffs στις 28 Απριλίου.

Όπως είναι γνωστό ο 38χρονος Ντε Κολό τραυματίστηκε στη γάμπα κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Μπουρσασπόρ έχοντας υποστεί μερική ρήξη.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν κάνοντας ακόμα πιο... απαραίτητη τη συμμετοχή του στα φετινά Playoffs.

Κάτι που αναμένεται να γίνει και πράξη όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην «Legend TV» το μέλος της Φενερμπαχτσε, Τσεμ Τριριτσι: «Δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών με εξαίρεση τον Ντε Κολό, ο οποίος ωστόσο θα είναι έτοιμος για τα Playoffs».

Ο Ντε Κολό έχει τη φετινή σεζόν 10.9 πόντους κατά μέσο όρο, 2.3 ασίστ και 10.9 στο PIR ύστερα από 12 ματς στην Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε.